Dolby представляє Dolby Vision 2

Компанія Dolby Laboratories оголосила про випуск Dolby Vision 2, еволюції своєї інноваційної технології, що забезпечує найкращу в галузі якість зображення. Hisense — перший виробник телевізорів, який оголосив про впровадження Dolby Vision 2 у свою лінійку преміумтелевізорів, таких як телевізори RGB-MiniLED. До цього приєдналася провідна французька медіа- та розважальна компанія CANAL+, яка також оголосила про свою підтримку Dolby Vision 2.



Протягом більше ніж десяти років Dolby Vision просував якість зображення як золотий стандарт для преміум HDR. Dolby Vision 2 базується на цьому успіху і розроблений спеціально для задоволення можливостей сучасного телебачення, що зростають, слугуючи частиною ширшої місії Dolby щодо підвищення якості зображення у всіх розвагах і пристроях, від найбільших до найменших екранів.



«Ми досягли переломного моменту, коли телевізійна технологія кардинально змінилася, а митці продовжують вимагати ще більш інноваційних інструментів», — сказав Джон Кулінг (John Couling), старший віцепрезидент з розваг у Dolby Laboratories. «Dolby Vision 2 переосмислює наше уявлення про Dolby Vision, щоб розкрити весь потенціал сучасних телевізорів, надаючи митцям безпрецедентні можливості для розширення своїх творчих горизонтів як ніколи раніше».



Dolby Vision 2 працює на базі переробленого і ще більш потужного графічного движка. У поєднанні з розгалуженою екосистемою контенту Dolby Vision цей новий движок відкриває ще більше можливостей вашого телевізора. Це стає можливим завдяки потужному контентному конвеєру, що охоплює найпопулярніші фільми та телешоу, щотижневі прямі трансляції спортивних подій і постійно розширювану бібліотеку ігор — і все це в Dolby Vision. А завдяки новим інструментам, що з'являються у творчій спільноті, контент у Dolby Vision буде виглядати ще більш дивовижно на дисплеї Dolby Vision 2.



Інтелектуальна обробка контенту представляє нові інструменти, які дозволяють краще поєднати творчий набір інструментів із вітальнею глядача. Ця основа дозволяє Dolby Vision 2 автентично та автоматично оптимізувати телевізор, щоб забезпечити більш захватне зображення на основі того, що ви дивитесь і де ви дивитесь. А завдяки можливостям штучного інтелекту Dolby Vision 2 інтелектуально адаптується, щоб забезпечити найкраще представлення контенту, налагодженого для вашого пристрою та середовища перегляду.



Content Intelligence включає:



Precision Black зменшує розчарування споживачів, що зображення «занадто темне», роблячи його кришталево чітким і покращуючи чіткість у будь-якому середовищі перегляду без шкоди для художнього задуму.



Light Sense точно налаштовує якість зображення за допомогою вдосконаленого виявлення навколишнього освітлення та нових даних про освітлення з джерела контенту, щоб оптимізувати телевізор для ідеального перегляду.

Sports and Gaming Optimization представляє нові вдосконалення, такі як регулювання точки білого та контроль руху, розроблені спеціально для задоволення унікальних потреб прямих трансляцій спортивних подій та ігор.



На основі Content Intelligence Dolby Vision 2 впроваджує нове тонове відображення, яке використовує переваги сучасних вдосконалень телевізорів. Сучасні телевізори яскравіші та кольоровіші, ніж будь-коли. Завдяки двонапрямному тоновому відображенню творці тепер мають нові засоби контролю, які дозволяють їм максимально використовувати ці вдосконалені дисплеї. Це дозволяє високопродуктивним телевізорам забезпечувати вищу яскравість, чіткіший контраст і глибоко насичені кольори, зберігаючи при цьому творче бачення художника.



Dolby Vision 2 розширює можливості Dolby Vision за межі HDR. Сюди входять такі функції, як Authentic Motion, перший у світі інструмент для творчого керування рухом, який робить сцени більш автентичними та кінематографічними без небажаних тремтінь у кожному кадрі.



Dolby Vision 2 буде доступний у двох рівнях продуктів від виробників телевізорів.



Dolby Vision 2 Max забезпечує найкращу якість зображення на телевізорах з найвищою продуктивністю, додаючи додаткові преміумфункції, призначені для використання всіх можливостей цих дисплеїв.



Dolby Vision 2 забезпечує значно покращену якість зображення на телевізорах загального вжитку, надаючи основні можливості нового покоління, які стали можливими завдяки новому Dolby Image Engine та Content Intelligence.



Hisense стане першим брендом телевізорів, який представить Dolby Vision 2 у своїй лінійці. Ці телевізори будуть оснащені MediaTek Pentonic 800 з PQ Engine «MiraVision Pro», першим чіпом, що інтегрує Dolby Vision 2. Терміни та доступність будуть оголошені пізніше.



Приєднавшись до Hisense, CANAL+ стала першою медіа- та розважальною групою, яка взяла на себе зобов'язання покращити свою лінійку — від фільмів і телешоу до прямих трансляцій спортивних подій — у Dolby Vision, використовуючи найновіші інновації для збагачення вражень від перегляду для своїх абонентів.

