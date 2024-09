Lenovo представила нові сервіси, що забезпечують гнучкість, доступність і керованість AI на підприємствах

17 сентября 2024 г., 14:35

Компанія Lenovo оголосила про випуск нового пакета послуг і рішень, покликаних прискорити процес трансформації AI та зробити приватний AI доступним для кожного підприємства. Прокладаючи шлях до «Розумного AI для всіх», нові послуги виходять за рамки хмари та надають AI на вимогу замовнику, допомагаючи будь-якому підприємству використовувати свої власні дані для створення, масштабування і розвитку генеративного AI. Завдяки новим рішенням підприємства зможуть швидше створювати, масштабувати та розвивати приватний AI, використовуючи ресурси GPU на вимогу, управління системами на основі AI та передові послуги рідинного охолодження.



Генеративний AI все частіше стає головним інвестиційним пріоритетом для підприємств. Новітні, повністю інтегровані послуги та рішення дають змогу командам закуповувати, розгортати й керувати ІТ-технологіями, необхідними для впровадження інновацій у будь-якій галузі, використовуючи AI для автоматизації завдань, підвищення якості обслуговування клієнтів і отримання інформації для оптимізації бізнес-операцій. Завдяки партнерству з Lenovo компанії зможуть швидко застосувати AI у своїй ІТ-інфраструктурі, щоб підвищити продуктивність, безпеку та гнучкість, а також ефективно управляти підвищеною продуктивністю центрів обробки даних, яку вимагає AI.



«Прийняття підходу «як послуга» і застосування правильної інфраструктури на базі AI знижує складність реалізації комплексної AI-стратегії, підтримуючи стійкі результати в усій організації, від центрів оброблення даних до периферійних пристроїв», - каже Влад Розанович, старший віцепрезидент Lenovo Infrastructure Solutions Group. «З новими послугами та рішеннями Lenovo в галузі AI ми приносимо AI до вас. Підприємства отримують економічну ефективність і гнучкість під час інтеграції AI, а також простоту масштабованого рішення з оплатою за фактом використання, яке стимулює інновації та допомагає їм залишатися попереду конкурентів».



Робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом і машинним навчанням, вимагають використання графічних процесорів для прискорення оброблення даних під час розроблення моделей і висновків, однак їхнє придбання може бути дорогим і складним для організацій. Lenovo виводить послугу як таку на більш інтелектуальний рівень за допомогою Lenovo TruScale GPUaaS, надаючи блискавичну потужність GPU на вимогу завдяки простоті масштабованої моделі оплати в міру використання. Ця послуга, що надається як доповнення до рішень Lenovo TruScale for HPC, забезпечує організаціям миттєвий і масштабований доступ до найважливіших технологій AI та HPC, усуваючи водночас традиційні бар'єри вартості та складності.



Lenovo TruScale GPUaaS пропонує дозовані ресурси NVIDIA GPU та оркестровку за допомогою технології Intelligent Computer Orchestration (LiCO), що забезпечує управління робочим навантаженням і планування. Це дає змогу керувати споживанням і витратами для кожного конкретного робочого навантаження, даючи змогу кільком окремим організаціям ефективно використовувати ресурси GPU. Lenovo TruScale GPUaaS буде доступний для широкого спектра варіантів GPU NVIDIA Tensor Core, включно з NVIDIA H100 і NVIDIA L40S.



Lenovo TruScale GPUaaS може задовольнити потреби кожного підприємства, де б воно не перебувало - на місці або в колокації. Це прискорює доступність графічних процесорів NVIDIA для швидкого впровадження інновацій у реальному світі, роблячи використання AI на підприємствах доступнішим для всіх.



Lenovo допомагає клієнтам випереджати попит на AI за допомогою наступної еволюції уніфікованого управління системами на базі AI для революції в інтелектуальних операціях і перетворення ІТ-інфраструктури. Завдяки новому управлінню системами на основі AI компанії можуть оптимізувати операції, підвищуючи надійність, безпеку та масштабованість, що сприяє інноваціям. Lenovo XClarity One пропонує ексклюзивний доступ до інтелектуальної підтримки на базі AI і є значним кроком уперед у створенні само оптимізованої інфраструктури.



Платформа усуває припущення ІТ-фахівців, уперше об'єднуючи можливості AI для ІТ-операцій та управління в межах одного рішення за допомогою нового механізму управління системами AIOps від Lenovo. Платформа управління системами оснащена новою системою предикативної аналітики відмов на основі AI, що використовує три предикативних механізми для швидкого і точного виявлення відмов. Ця можливість інформує ІТ-команди про потенційні та поточні збої раніше, ніж управління системами вручну. Крім того, предикативна аналітика дає змогу усунути дорогі потенційні витрати на заміну функціональних частин замість несправних компонентів.



XClarity One також забезпечує оптимізоване керування всіма підключеними пристроями від центру обробки даних до периферії за допомогою єдиного та зручного інтерфейсу, надаючи повний контроль над усім життєвим циклом серверів Lenovo, де б вони не знаходилися. Технологія, створена з нуля і ставить на чільне місце безпеку, відповідає міжнародним стандартам безпеки та пропонує нову, першу в галузі гібридну хмарну архітектуру, здатну масштабуватися в міру зростання бізнесу. Ця пропозиція гнучко реагує на сучасні вимоги до центрів обробки даних та периферійних пристроїв, мінімізуючи потенційну площу атак на безпеку. Побудоване на основі архітектури нульової довіри, яка потребує аутентифікації додатків за протоколом OTP для всіх користувачів, рішення XClarity One також оснащено новими засобами керування доступом на основі ролей та дій, які допомагають визначати та обмежувати дозволи залежно від ролей користувачів.



За допомогою послуг Lenovo Power and Cooling Services організації можуть використовувати найкращі в галузі можливості охолодження з моніторингом енергоефективності в режимі реального часу, прискорюючи обчислення для генеративного AI.



Повідомляється, Lenovo Neptune вже понад десять років дозволяє компаніям використовувати пряме рідинне охолодження для досягнення 40-відсоткового зниження енергоспоживання та вищої щільності обчислень. За допомогою послуг Lenovo Power and Cooling Services компанія Lenovo допомагає клієнтам оптимізувати вимогливі робочі навантаження AI, підтримуючи при цьому цілі сталого розвитку, забезпечуючи легший доступ до свого кращого в галузі рідинного охолодження. Комплексні консультаційні послуги охоплюють усі етапи процесу інтеграції для замовників, забезпечуючи безперешкодну інтеграцію апаратного та технічного забезпечення. Це забезпечує ефективність та інновації, а також допомагає підтримувати цілі клієнтів у сфері сталого розвитку обчислювальної техніки.



Впровадження ефективних стратегій сталого розвитку є одним із пріоритетів для компаній, які прагнуть покращити ключові показники та одночасно задовольнити вимоги штучного інтелекту. Моделі «як послуга» можуть допомогти ІТ-відділам працювати стійкіше, покращуючи показники витрат та знижуючи складність впровадження, забезпечуючи доступ до обчислень, готових до штучного інтелекту. Нові послуги Lenovo органічно поєднують апаратні та технічні послуги в комплексну наскрізну пропозицію, забезпечуючи ефективність та інновації для організацій, надаючи обчислювальну потужність, необхідну для конкуренції та процвітання в епоху штучного інтелекту.



В рамках послуг Lenovo Power and Cooling Services замовники отримують дані після поглибленого відвідування об'єкта для визначення енергоспоживання, потреб в охолодженні та енергоефективності центру обробки даних. Виявляються та впроваджуються галузі підвищення ефективності, які дозволяють компаніям повернути невикористовувані потужності охолодження та відкласти витрати. Системи енергопостачання та охолодження центрів обробки даних знаходяться під проактивним керуванням, підвищуючи надійність та максимально використовуючи наявні потужності та інфраструктури.

