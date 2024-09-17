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Технічну дирекцію групи DVL, що придбала Датагруп та lifecell, очолить колишній керівник Ericsson в Україні

17 сентября 2024 г., 15:35
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Технічну дирекцію групи DVL, що придбала Датагруп та lifecell, очолить колишній керівник Ericsson в УкраїніГрупа компаній DVL, що нещодавно завершила придбання українських телекооператорів «Датагруп-Volia» та lifecell, інформує про призначення на посаду технічного директора Сергія Терещука, що має понад 20 років міжнародного досвіду в розвитку стратегічних бізнес-інтересів компаній у телекомунікаційній сфері.

Протягом двох років Сергій Терещук обіймав посаду генерального директора та регіонального менеджера компанії Ericsson в Україні, Вірменії та Грузії. На цій посаді він відповідав за операційні процеси Ericsson в трьох країнах та стратегії розвитку бізнесу, а також за налагодження відносин з державними органами та ключовими партнерами.

З 2014 по 2022 рік він обіймав посаду технічного директора Ericsson Україна та Центральна Азія й відповідав за стратегію просування технологій, розвиток мереж операторів та реалізацію ключових проєктів компанії. У період з 2005 по 2014 рік Терещук був технічним керівником проєкту lifecell в Ericsson Україна й впроваджував технічну та комерційну стратегію розвитку співпраці з компанією. З 2003 по 2005 рік, Сергій був проєктним менеджером у ZTE Ukraine, де планував і координував сертифікаційні проєкти, співпрацюючи з партнерами. З 2000 розпочав свою професійну кар’єру як керівник відділу експлуатації супутникової мережі в UkrSat.

Сергій Терещук закінчив Київський національний університет цивільної авіації, а також пройшов програму для керівників за напрямком покращення клієнтського досвіду у Лондонській школі бізнесу у 2023 році.

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