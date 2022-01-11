Lenovo представила линейку устройств ThinkCentre neo

11 января 2022 г., 17:15

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На выставке CES 2022 компания Lenovo анонсировала обновленный портфель настольных ПК ThinkCentre neo для малого и среднего бизнеса.



Как отмечается, устройства ThinkCentre neo выполнены в минималистичном дизайне и новом сером оттенке (terrazzo), чтобы вписаться в любой рабочий интерьер. Возможности подключения и смарт-технологии для онлайн-встреч обеспечивают комфортную рабочую среду.



Линейку ThinkCentre neo пополнили три новинки: ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre neo 50s и ThinkCentre neo 30a 24. Все устройства оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения.



ThinkCentre neo 70t - это системный блок, предназначенный для разработчиков и создателей контента, которые работают с высокопроизводительными программами. Платформа включает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5, графику NVIDIA RTX 3060 Ti (опционально) с поддержкой технологии NVIDIA Studio. Встроенная система хранения включает жесткий диск до 2 ТБ или твердотельный накопитель SSD объемом 1 ТБ. Smart Cable позволяет мгновенно соединить два устройства между собой и одновременно управлять ими на одном экране. С помощью технологии Smart Storage в ThinkCentre neo 70t можно безопасно создавать резервные копии данных и получать к ним доступ с нескольких устройств.



ThinkCentre neo 50s - это настольный компьютер в маленьком форм-факторе объемом 7,4 литра, обеспечивающий производительность и экономию места. Сертификат EPEAT Gold по энергоэффективности и система охлаждения Intelligent Cooling Engine 5.0 гарантирует оптимальное энергопотребление. Сверхнизкий уровень шума (ULN), подтвержденный сертификацией TÜV, упаковка из океанического пластика, а также отсутствие краски – еще один шаг к экологичности и безопасности для окружающей среды.



ThinkCentre neo 30a 24 - это

универсальный настольный компьютер все-в-одном (All-in-One) с 23,8-дюймовым дисплеем c разрешением Full HD (1920x1080). Экран с соотношением сторон 16:9 поддерживает широкие углы обзора. Устройство оснащено аудиосистемой от Harman и выдвижной веб-камерой. Созданный для высокопроизводительной работы и интеллектуального взаимодействия, ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3 поддерживает технологию AI Meeting Manager, которая позволяет переводить в режиме реального времени (Real time Translator), преобразовывать Голос в Текст (Voice to Text), создавать Субтитры (Subtitles) и Редактировать Заметки во время собраний (Meeting Notes Editor). Amazon Alexa позволяет управлять устройством с помощью голоса. Технология Lenovo Smart Appearance совершенствует черты лица и размывает фон во время видеоконференций профессионального уровня.

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