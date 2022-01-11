На зимові свята мобільний трафік абонентів «Vodafone Україна» сягнув рекордних 14 тисяч терабайтів

11 января 2022 г., 16:25

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На Новий рік та Різдво споживання мобільного трафіку традиційно сягає рекордних значень і стає справжнім випробуванням мережевої інфраструктури операторів на міцність. З розвитком швидкісного інтернету ця тенденція тільки підсилюється. Так цього разу на зимові свята клієнти «Vodafone Україна» згенерували в 1,5 раза більше трафіку ніж торік – а саме понад 14 тисяч терабайтів.

Таке значне зростання споживання пояснюється активним розширенням покриття та ємності 4G мережі оператора і, як наслідок – збільшенням швидкості мобільного інтернету. Якщо рік тому географія покриття 4G не перевищувала 68% населення, то на кінець 2021 року цей показник сягнув 84% жителів України. У результаті минулого року спостерігалося щоквартальне зростання мобільного інтернет-трафіку на рівні 17-18%.

Кількість привітань за допомогою дзвінків залишилась на торішньому рівні – українські клієнти Vodafone протягом Різдвяних свят 24-25.12 і 06-07.01, а також на Новий рік здійснили 0,9 млрд дзвінків. 2020 року на свята спостерігалася цікава тенденція: кількість привітань за допомогою дзвінків, що скорочувалася з року в рік, зросла з 0,7 млрд до 0,9 млрд.

Також збереглася інша тенденція – зменшується використання SMS для святкових привітань: цього року українці відправили 8,4 млн. SMS. Для порівняння, роком раніше зафіксовано 12 млн святкових SMS, два роки тому 17 млн, а три роки тому – 35 млн повідомлень.

Найбільша кількість дзвінків була зафіксована в переддень Різдва – об 11:00 24 грудня, пік SMS спостерігався у першу годину 2022 року. Пік активності у 4G мережі припав на вечір Різдва: о 20:00 24 грудня та о 21:00 7 січня.

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