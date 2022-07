Lenovo допомагає відновити житло в укаїнському селі

14 июля 2022 г., 10:35

За заявою Lenovo, компанія разом з волонтерською ініціативою Repair Together планують спільними зусиллями відновити щонайменше 10 зруйнованих будинків для жителів одного зі звільнених сіл. Для цього з кожного проданого ноутбука Lenovo YOGA Slim 7 будуть перераховані дві тисячі гривень у фонд Repair Together для відновлення домівок мешканців села Лукашівка, Чернігівської області.



За даними Міністерства розвитку громад та територій, зараз в Україні зруйновано або пошкоджено близько 116 тис. житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн людей. Серед них багато старих хатин у селищах, де люди прожили все своє життя. Внаслідок численних руйнацій, які завдають російські війська, кожного дня люди залишаються без даху над головою та фінансової можливості для відновлення свого житла. У квітні були звільнені окуповані території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Одним з таких місць є село Лукашівка. Для допомоги українцям відбудови житло компанія Lenovo об’єднала зусилля з молодою волонтерською ініціативою Repair Together, яка займається відновленням пошкодженого окупантами житла та надає адресну допомогу людям, котрі постраждали від російської агресії. Зазначено, за півтора місяця волонтери вже встигли доставити у село Ягідне Чернігівської області 293 листи шиферу й відновити дах у 13 будинках місцевих. У 12 будинках зробили внутрішній ремонт та прибрали 25 прибудинкових територій від наслідків війни.



“Окрім допомоги, що спрямовується до глобальних фондів, ми в Lenovo допомагаємо українцям адресно. Зима не так уже й далеко, тому з питанням відбудови зруйнованого житла не можна зволікати. Масштаби руйнування в Чернігівській області складають близько 17%, зокрема в Лукашівці зруйновано кожен 5 будинок. Очікування майбутніх репарацій, на жаль, не допоможе пережити людям зливи й морози, тому коли допомога потрібна вже зараз — має долучитись бізнес. Ми об’єдналися з волонтерською ініціативою Repair Together та запустили благодійну активність, яка дозволяє покупцю отримати сучасний та стильний ноутбук, а постраждалим — повернути рідні стіни.”, — зазначає Микола Антонюк, керівник напрямку комерційних пристроїв Lenovo в Україні.



Завдяки спільній ініціативі та продажу ноутбуків серії YOGA Slim 7 Lenovo та Repair Together планують зібрати понад 300 тис. грн на відновлення як мінімум 10 будинків у селі Лукашівка, Чернігівської області. Жителі цього села пробули під окупацією майже місяць та декілька днів перебували в самому епіцентрі бойових дій. Кожна п’ята домівка залишилась із розтрощеним дахом, поваленими стінами та обстріляним подвір’ям. Більшість селян залишились у рідному місці й планують відбудовувати своє помешкання, але потребують допомоги. Згодом настане холодна зима, тому потрібно відбудувати рідні стіни якнайшвидше. Наразі у Лукашівці вже розчистили 29 територій та окреслили план робіт по ремонту постраждалих будинків та відновленню зруйнованих.



При покупці ноутбуків Lenovo серії YOGA Slim 7 в період з 01.07.2022 по 31.07.2022 — компанія Lenovo перераховує 2 тис. грн з кожної покупки до благодійного фонду Repair Together. Зібрані гроші допоможуть жителям Лукашівки без остраху зустріти зиму у відновлених будинках.

