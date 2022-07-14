Продажі Apple iPhone залишаються високими, попри спад у сегменті смартфонів

14 июля 2022 г., 9:25

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Продажі Apple iPhone залишаються високими в липні, незважаючи на ознаки зниження попиту на смартфони в цілому, повідомляє Reuters.



Видання з посиланням на два джерела в ланцюжку постачання iPhone, які безпосередньо знаємі з ситуацією, зазначило, що в той час як у Китаї спостерігалося уповільнення проодажів смартфонів, Apple значною мірою втрималася там.



Одне з джерел додало, що в липні поставки iPhone 13 з одного заводу були на третину вищими, ніж за той же час минулого року, при цьому джерело додало, що «продажі iPhone 13 досить хороші».



Минулого кварталу Apple попередила, що дохід може змінитися на сумму до 8 мільярдів доларів через низку факторів, у тому числі блокування, пов’язане з Covid у Китаї, але великі очікування щодо iPhone 13 і майбутніх iPhone 14 свідчать про те, що вплив може бути дещо пом'якшеним.



Apple збирається оприлюднити результати третього фінансового кварталу 28 липня, і аналітики оцінюють, що компанія отримає приьуток у 1,15 долара на акцію при 82,74 млрд дол. доходу.



У вівторок Bank of America заявив, що той факт, що Apple знизила ціни trade-in на iPhone, iPad, Apple Watch, Mac на початку цього місяця, означає «значний попит зберігається».

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