Nvidia Quantum Optimized Device Architecture — нова платформа для програмування гібридних квантових обчислень

14 июля 2022 г., 11:15

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Компанія Nvidia анонсувала платформу Quantum Optimized Device Architecture, орієнтовану на гібридні обчислювальні системи, до складу яких входять квантові та традиційні комп'ютери.



Передбачається, що найближчими роками найбільш ефективним способом залучення квантових обчислювачів стануть саме гібридні рішення із застосуванням традиційних HPC-платформ. При цьому квантові системи виконуватимуть функцію прискорення. Це робить актуальним перенесення алгоритмів для традиційних комп'ютерів до нового оточення.



Nvidia розробляє відкриту специфікацію для програмування гібридних квантово-класичних обчислювальних архітектур у контексті високопродуктивних обчислень. Компанія анонсувала специфікацію моделі програмування QODA та відповідну платформу компілятора NVQ++, що забезпечує незалежний від серверної частини (фізичний, змодельований), сучасний підхід C++ з одним вихідним кодом до високопродуктивних обчислень із квантовим прискоренням.



QODA спочатку сумісний з наявними класичними моделями паралельного програмування, такими як CUDA, OpenMP та OpenACC. Ця реалізація компілятора також зменшує представлення вихідного коду квантово-класичного C++ до двійкових файлів, що виконуються, які спочатку націлені на серверні частини моделювання з підтримкою cuQuantum.



Цей робочий процес програмування та компіляції покликаний забезпечити ефективне середовище програмування для прискорення досліджень та розробок гібридних алгоритмів внаслідок стандартної сумісності з обробкою графічних процесорів та моделюванням схем, що масштабується від ноутбуків до розподілених архітектур з кількома вузлами та кількома графічними процесорами.



Запуск закритої бета-версії QODA запланований до кінця року. На момент, коли вона стане доступною, платформа буде безплатна.

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