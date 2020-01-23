Kymeta и Isotropic Networks провели испытания плоскопанельной коммуникационной антенны

23 января 2020 г., 16:45

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Компания Isotropic, провайдер международных интернет-сервисов, и разработчик коммуникационного оборудования Kymeta, работающий над реализацией концепции «сетевой матрицы для всего и везде», объединили свои усилия для проведения беспроводного тестирования антенны Kymeta u7 и устройств нового поколения.

Испытания прошли с использованием сети Isopropic E115. Ранее аналогичные испытания проводились с помощью спутников АМ2 и G28 на восточном побережье США. В ходе экспериментов антенна Kymeta u7 использовалась в комплекте со спутниковым маршрутизатором iDirect X7 и модемом iQ 200LTE с оптимизированной мобильностью. Успешные тесты продемонстрировали способность антенны функционировать в различных спутниковых сетях и излучениях, а также стали первым примером коммерческого предоставления сервисов Isotropic непосредственно после конструктивного исполнения.

Спутниковый терминал Ku-диапазона Kymeta u7 ориентирован на удовлетворение потребности в создании легких, низкопрофильных и высокопроизводительных мобильных коммуникационных систем. Терминал u7 упрощает подключение практически к любым автомобилям, воздушным или морским судам или фиксированным платформам.

«Результаты наших совместных испытаний с Kymeta стали настоящим откровением для меня, — прокомментировал соучредитель и главный «катализатор» Isotropic Хэнк Збирски (Hank Zbierski). — Я ждал обещаний голографического формирования луча и чрезвычайно скептически относился к технологиям метаматериалов. Наши тесты доказали мне, что отрасль метаматериалов — это не вопрос будущего, а уже наступившая реальность».

В процессе разработки и испытаний антенны нового поколения компания Kymeta будет использовать предоставленный Isotropic частотный диапазон и наземную станцию в Лейк-Дженева, а также сетевой операционный центр Isotropic.

«Мы очень рады сотрудничать с Isotropic в ходе проведения этих тестов. Сеть нашего партнера доказала свою способность предоставлять стабильные и надежные коммуникационные сервисы с использованием нашей антенны u7, — прокомментировал президент, главный операционный и финансовый директор Kymeta Уолтер Бергер (Walter Berger). — Результаты наших испытаний показали превосходные эксплуатационные характеристики нашей революционной технологии плоскопанельной антенны, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить сотрудничество с Isotropic в вопросах формирования будущих тенденций развития отрасли спутниковой связи».

Терминал Kymeta u7, характеризующийся стабильными и надежными характеристиками сетевого соединения, уже доступен в сети Isotropic.

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