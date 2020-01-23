Свыше 3 млрд умных устройств освоит мировой рынок в 2023 г.

23 января 2020 г., 17:25

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Уже в 2023 г. будет глобально поставлено свыше 3 млрд различных умных устройств, — ожидают в Canalys. В их число аналитики включили смартфоны, настольные ПК, ноутбуки, планшеты, носимые гаджеты, умные колонки и умные персональные аудиоустройства. В случае подтверждения прогноза среднегодовой рост относительно 2019 г., по итогам которого было отгружено 2,4 млрд устройств, составит 6,5%.

Смартфоны продолжат формировать наиболее крупную продуктовую категорию — на их долю придется свыше половины от всех поставленных smart-устройств. Умные персональные аудиоустройства, включающие в себя Bluetooth-наушники, беспроводные головные гарнитуры и действительно беспроводные наушники (TWS) продемонстрируют наиболее динамичные темпы развития — уже в 2020 г. при росте в размере 32,15 «YoY» объем этой категории достигнет 490 млн устройств. Следующими по темпам роста окажутся сегменты умных колонок (+21,7%) и носимых гаджетов (+11,8%).

На каждые 100 поставленных в 2023 г. смартфонов придется 8 планшетов, 13 умных колонок, 14 носимых гаджетов, 16 десктопов/ноутбутков, 48 умных персональных аудиоустройств.

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