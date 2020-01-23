Eaton помог модернизировать систему энергораспределения «Ивано-Франковскцемент»

23 января 2020 г., 16:05

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Компания Eaton предоставила решение для надежного распределения электроэнергии ЧАО «Ивано-Франковскцемент», признанному Всемирным банком одним из двадцати наиболее технологически оснащенных цементных производств мира.

Самый современный и экологичный цементный завод Украины «Ивано-Франковскцемент» непрерывно повышает эффективность своего производства путем модернизаций и внедрения новых систем. В 2016 г. на заводе «Ивано-Франковскцемент» был реализован проект по строительству терминала сырьевых добавок, а в последующем проекте в 2017-2018 гг. была произведена реконструкция технологической линии №1, включающая установку нового фильтра, дробилки, линии по подаче сырья в печь, самой печи, холодильника – то есть был комплексно обновлен полный цикл оборудования по производству цемента.

В связи с этим возникла необходимость в новой надежной системе распределения электроэнергии, которая позволила бы обеспечить непрерывность технологических процессов. В производстве цемента наиболее критическим этапом является обработка сырья в печи, в процессе которой исключительно важно поддерживать высокую температуру. Поэтому не допускается исчезновение и падение электрического напряжения – это может привести к перепаду температуры и, как следствие, к потере сырья и деформации металла в печи.

Распределительное устройство среднего напряжения Xiria и система распределительных щитов xEnergy компании Eaton стали основой системы энергораспределения компании «Ивано-Франковскцемент».

Cистема распределения низкого напряжения xEnergy от Eaton была выбрана для запитывания всего технологического оборудования. Система была спроектирована таким образом, что, благодаря технологии полного секционирования с разделением, авария в одном узле никак не отражается на работе остального оборудования. Для защиты кабельных линий были выбраны корпусные автоматические выключатели NZM. Их надежность гармонично сочетается с широкими возможностями по цифровой диагностике и мониторингу для выявления проблем на самой ранней стадии. Тестирование автоматических выключателей NZM может проводиться даже под реальной нагрузкой без отключения потребителя, что также сокращает вынужденные простои цементного производства. Такая же характеристика применима и к воздушным автоматам IZMX, которые установлены на вводе распределительного устройства.

При выборе распределительного устройства среднего напряжения для трансформаторной постанции «Ивано-Франковскцемент» руководствовался не только техническими характеристиками решения, но и его экологичностью. Xiria – распределительное устройство среднего напряжения компании Eaton – не содержит элегаза, который является экологически опасным и вызывает парниковый эффект в 23 тыс. раз более интенсивно, чем углекислый газ. Элегаз не разлагается природным путем в атмосфере, а распределительные устройства с элегазом требуют специальных мероприятий по утилизации в конце срока эксплуатации, что ведет к дополнительным затратам пользователя на финальном этапе эксплуатации.

В результате, новая система распределения электроэнергии от Eaton позволила достичь максимального уровня безопасности, экологичности и надежности трансформаторных подстанций, что играет важную роль в обеспечении стабильной работы производства. Время на периодическое обслуживание было сокращено с 10-12 до двух дней в год. Срок монтажа новых секций при расширении системы был снижен с трех дней до одного. В течении четырех лет эксплуатации не было ни одного отказа и ни одного сбоя оборудования.

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