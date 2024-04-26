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Квартальний виторг Microsoft зріс на 17% до 61,9 млрд дол.

26 апреля 2024 г., 9:35
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Microsoft анонсувала  результати третього кварталу.

Виторг Microsoft зріс на 17% до 61,9 мільярда доларів, перевищивши консенсус-прогноз у 60,80 мільярда доларів.

Прибуток на акцію в $2,94 перевищив цільовий показник Уолл-стріт у $2,82.

У той же час, капітальні витрати Microsoft на AI в третьому кварталі були майже на 1 мільярд доларів більше, ніж прогнозували аналітики. За даними Visible Alpha, капітальні витрати зросли з 11,5 мільярда доларів у попередньому кварталі до 14 мільярдів доларів, перевищивши оцінку в 13,14 мільярда доларів.

"Ми продовжуємо спостерігати значне зростання споживчого попиту, - сказав Бретт Іверсен (Brett Iversen), віце-президент Microsoft зі зв'язків з інвесторами, в інтерв'ю агентству Reuters. - І тому ми намагаємось масштабувати наші наявні потужності відповідно до цього".

Дохід підрозділу Microsoft Intelligent Cloud, в якому знаходиться платформа хмарних обчислень Azure, зріс до 26,7 мільярда доларів, перевищивши середню оцінку в 26,24 мільярда доларів.

Компанія прогнозує, що в четвертому кварталі дохід від Intelligent Cloud складе 28,4-28,7 млрд дол., що в основному випереджає цільові показники Уолл-стріт в 28,47 млрд дол.

Доходи від Azure зросли на 31%, що перевищило оцінку зростання на 29%, зроблену компанією Visible Alpha, яка займається дослідженням ринку.

Microsoft прогнозує, що зростання Azure в четвертому фінансовому кварталі складе 30%-31%, що випередить цільовий показник Уолл-стріт на рівні 28,5%.

Інструмент Copilot, набір помічників зі штучним інтелектом, запущений у листопаді за 30 доларів на місяць, підняв бізнес Microsoft у сфері корпоративного програмного забезпечення та Windows. Відновлення продажів персональних комп'ютерів також було фактором.

Дохід підрозділу More Personal Computing збільшився на 17% до 15,6 мільярда доларів, перевершивши очікування аналітиків у 15,08 мільярда доларів.

Підрозділ Productivity and Business Processes, який займається офісним програмним забезпеченням і LinkedIn, збільшив дохід на 12% до 19,6 мільярда доларів.

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