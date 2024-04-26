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Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії.

26 апреля 2024 г., 8:15

Міненерго повідомляє, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діяли й 25 квітня.

У години вечірнього піку (з 17-ї до 22-ї) застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах, крім Херсонської області.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії.

Також на запит українського оператора системи передачі здійснюється екстрене постачання електроенергії і поточної доби.
Міненерго нагадує, що залучення аварійної допомоги від країн-сусідів – стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі потреби. Україна, як і наші партнери, за потреби та можливості також передає надлишки електроенергії.

На 25 квітня прогнозувався імпорт електроенергії – 12 786 МВт*год.

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