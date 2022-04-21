Продажі IBM за квартал збільшилися на 8% - очікується значне зростання за весь 2022 рік

21 апреля 2022 г., 10:45

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IBM планує досягти верхньої межі свого прогнозу зростання доходів на 2022 рік, повідомила компанія.



І це навіть незважаючи на призупинення бізнесу в росії, та втрат від цього майже 300 мільйонів доларів з виторгу.



Фінансовий директор IBM Джеймс Кавано (James Kavanaugh) заявив, що вплив росії становить менше ніж «піввідсотка» від загального доходу минулого року, але додав, що IBM очікує, що додаток до заробітку у 2022 році досягне 200 мільйонів доларів.



Загальний дохід зріс на 8% до 14,20 мільярдів доларів у першому кварталі, перевищивши оцінки в 13,85 мільярда доларів, згідно з даними Refinitiv. Скоригований прибуток у розмірі $1,40 на акцію також перевищив очікування в $1,38.



«Той факт, що ІТ-гігант IBM показав хороші показники, незважаючи на війну в Україні та негативні результати Netflix, задає обнадійливий тон для корпоративного програмного забезпечення та технологічних компаній, які звітують наступного тижня», прокоментував Ден Морган (Dan Morgan), старший портфельний менеджер Synovus Trust у публікації Reuters.



Минулого року відмовившись від свого великого інфраструктурного бізнесу, керованого ІТ, IBM зробила ставку на швидкозростаюче програмне забезпечення та консалтинг, зосередившись на так званій «гібридній хмарі».



Протягом звітного кварталу дохід від хмарних послуг зріс на 14% до 5 мільярдів доларів.



IBM очікує вищої межі зростання свого доходу на 2022 рік.



Аналітики в середньому очікують, що річний дохід становитиме 60,69 млрд доларів, що означає зростання на 5,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Кавано сказав Reuters, що клієнти, які роблять ставку на оцифровці операцій, підживлюють високий попит на консалтинговий бізнес, у тому числі в Європі, незважаючи на війну в Україні.

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