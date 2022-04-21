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"Укренерго" поступово повертає магістральні мережі на звільнених територіях до звичного режиму роботи

21 апреля 2022 г., 11:38
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Як повідомляє Міністерство енергетики України за минулу добу відновлено електропостачання близько 35,5 тисячам споживачів.

Зокрема, у Харківській області – 14 тисячам, Донецькій – 7,1 тисячам, Київській – 6,5 тисячам, Луганській - 4 тисячам, Чернігівській - 2,4 тисячам, Запорізькій – 1,5 тисячі споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 20 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 934 населених пункти, загалом близько 757,5 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 297 тисяч споживачів, Харківській - 192 тисячі, Луганській – 104 тисячі, Київській – 78,5 тисяч споживачів.

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Згідно з інфрмації "Укренерго", магістральні мережі на звільнених територіях поступово повертаються до звичного режиму роботи. Завершується підготовка до включення в роботу одразу двох високовольтних ліній 330 кВ, що з’єднують Чернігівську та Київську області.  
Тривають роботи ще на двох лініях 330 кВ – загалом буде встановлено 7 нових металевих опор. Наразі сапери готують робочі площадки для їх монтажу. Відремонтовано вимикач та автотрансформатор на підстанції 750 кВ на Київщини. Проведено обстеження та розпочинається заміна устаткування на високовольтній підстанції в Сумській області.  

"Укренерго" також відмічає, що рівень споживання стабілізувався та почав зростати.  

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