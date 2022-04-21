Укртелеком за час війни відновив сервіси для 300 тис користувачів інтернету у 1 200 містах та селах

21 апреля 2022 г., 9:47

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України надала оперативну інформацію Держспецзвʼязку про роботу звʼязку та інтернету станом на 18:00 20 квітня 2022 року.



Темпи відновлення покриття на звільнених від російських військ територіях не спадають. Vodafone відновив зв'язок у шести населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах та Сичівці. Триває розширення покриття у західних передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в Аеропорті «Бориспіль».



Ремонтні бригади компанії попрацювали й на Чернігівщині, де завершили відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір дві базові станції у самому місті та дев’ять – у Чернігівській області.



Ремонтним бригадам lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням зв’язку в Донецькій та Луганській області. За попередньою інформацію, це сталося через обрив волоконно-оптичного кабелю. Наразі вже відновлено працездатність 31 базової станції з-поміж 36, які мали перебої в роботі. Фахівці компанії продовжують працювати над усуненням несправностей.



Для сталого функціонування мереж і покращення мобільної мережі в Ямполі та Тростянці на Вінниччині, за розпорядженням НЦУ було забезпечено умови для прокладання оптичних ліній від обладнання ПАТ «Укртелеком» до базових станцій lifecell.



У межах забезпечення українців під час військової агресії росії проти України гарантованим зв’язком зі службами екстреної допомоги у Чернігівській області за розпорядженням НЦУ здійснено заходи з модернізації схеми маршрутизації викликів на лінію 102.



За розпорядженням НЦУ ПраТ «Київстар» організував канали зв’язку для здійснення дзвінків на номери 101 та 112 у Миколаївській області, завдяки чому громадяни завжди можуть розраховувати на своєчасну допомогу.



Продовжують відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні бригади Укртелекому. Роботи тривають у режимі 24/7 в чіткій координації з вибухотехніками та іншими службами. Наразі в Київській області послуги працюють у 91% населених пунктів, де є мережі Укртелекому. А у Чернігівській області цей показник сягнув 72%.



Укртелеком також відзвітував, що за час війни відновили сервіси для майже 300 тисяч користувачів інтернет-послуг у 1 200 населених пунктах. Було здійснено понад 100 ремонтно-відновлювальних робіт на мережах національного рівня та використано понад 10 км волокно-оптичного кабелю для заміни пошкоджених ділянок. Значна кількість робіт була проведена під прикриттям воїнів ЗСУ.



Забезпечуємо зв’язок, наближуємо перемогу!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист