8,8 млн користувачів активно використовують функції Galaxy AI

У лютому Samsung Electronics оголосила, що функції штучного інтелекту Galaxy, які спочатку були запущені на флагманських продуктах S24, завдяки новому оновленню One UI 6.1 стануть доступні на більшій кількості пристроїв Galaxy, зокрема Galaxy S23, S23 FE, Fold5, Flip5 і Tab S9.



Samsung відзначає, що з моменту запуску 8,8 мільйона користувачів оновили свої пристрої та активно використовують функції Galaxy AI. Показники використання зростають щодня, і до кінця 2024 року Samsung планує, що понад 100 мільйонів користувачів по всьому світу будуть користуватися функціями штучного інтелекту Galaxy AI.



Найчастіше використовуються такі функції Galaxy AI, як Live Translate, Transcript Assist, Chat Assist, а також Circle to Search від Google.



Майже 75% користувачів Galaxy Fold, 80% користувачів S23 Ultra і майже 65% користувачів Tab S9 у Європі завантажили оновлення One UI 6.1, що робить його одним з найпопулярніших оновлень програмного забезпечення Samsung.



У квітні цього року Samsung оголошує про успіх першого етапу впровадження One UI 6.1, у рамках якого Galaxy AI буде доступний на ще більшій кількості смартфонів і планшетів Galaxy. Починаючи з травня, технологія буде поширюватися на серію Galaxy S22, складані смартфони Galaxy Fold4 і Galaxy Flip4, а також планшети серії Galaxy Tab S8.

