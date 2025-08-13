Космічне угрупування Geespace збільшено до 41 супутника

13 августа 2025 г., 13:35

9 серпня 2025 року китайська аерокосмічна компанія Geespace успішно запустила 11 супутників GEESATCOM на четверту орбітальну площину з вод поблизу Річжао в провінції Шаньдун. Всі супутники досягли запланованих орбіт і працюють у нормальному режимі.



Geespace розробила, побудувала та управляє системою GEESATCOM, яка призначена для тестування супутникового Інтернету речей та міжсупутникового зв'язку для різних застосувань, включаючи інтелектуальні підключені транспортні засоби, морський рибальський промисел, будівельне обладнання, аварійний зв'язок, логістику та транспорт, громадську інфраструктуру, а також такі сектори, як енергетика, збереження водних ресурсів, сільське господарство, лісове господарство та тваринництво, а також спостереження за Землею для екологічного та екологічного моніторингу.



Недавній запуск збільшив кількість супутників у сузір'ї з 30 до 41 на орбіті висотою 600 км. Очікується, що всього за два місяці ця кількість зросте до 64, що забезпечить безперебійне глобальне покриття даних у реальному часі (за винятком полярних регіонів) та надасть комерційні послуги супутникового зв'язку IoT користувачам по всьому світу.



Спираючись на свій міжнародний досвід та модель відкритої співпраці, Geespace співпрацює з операторами телекомунікацій у понад 20 країнах у ключових регіонах, включаючи Близький Схід, Південно-Східну Азію, Африку та Латинську Америку. Тестування POC підтверджує високу надійність супутникової групи, з успішністю зв'язку 99,15% та доступністю мережі 99,97%.



Зміцнюючи свою регіональну присутність, Geespace у 2024 році уклала партнерську угоду з оманською компанією Azyan Telecom для надання послуг GEESATCOM на Близькому Сході та в Африці, починаючи з морського рибальства. У квітні 2025 року меморандум про взаєморозуміння з саудівською компанією ATSS заклав основу для впровадження рішень у сфері розумних міст, інтелектуального транспорту та Інтернету речей в рамках програми Saudi Vision 2030. Співпраця з марокканською компанією Soremar, яка домінує на понад 80% місцевого морського ринку, сприятиме подальшому розвитку застосувань у транспорті, енергетиці та сільському господарстві в усій Північній Африці.



Зазначено, у міру прискорення розгортання супутникової групи Geespace прагне об'єднати глобальних партнерів екосистеми для реалізації широкомасштабного комерційного впровадження Інтернету речей на низькій навколоземній орбіті.

