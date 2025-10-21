Кількість імен в домені .UA зберігається на рівні 456 тис., за підсумками III кварталу

21 октября 2025 г., 16:35

Станом на 30 вересня в домені .UA зареєстровано 456066 доменних імен, із яких 25041 – приватні домени другого рівня, інформує компанія «Хостмайстер». Загальна кількість доменів практично не змінилася у порівнянні з попереднім кварталом (+87 доменів), однак кількість приватних доменів другого рівня продовжує зростати (+116 за квартал).

Найбільшим публічним доменом залишається com.ua – 270738 доменів (на 1785 більше, ніж у другому кварталі). Найпопулярніші слова у нових доменах com.ua: shop, play, ukraine, service, online.

У середньому щодня реєструвалося 210 нових доменів – трохи менше, ніж у попередніх кварталах 2025 року (перший – 240, другий – 228), але більше, ніж за аналогічний період минулого року (190). Літній спад традиційно має сезонний характер.

Ці показники свідчать про стабільність українського доменного ринку, навіть попри складні зовнішні обставини.

