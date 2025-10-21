 
Кількість імен в домені .UA зберігається на рівні 456 тис., за підсумками III кварталу

21 октября 2025 г., 16:35

Станом на 30 вересня в домені .UA зареєстровано 456066 доменних імен, із яких 25041 – приватні домени другого рівня, інформує компанія «Хостмайстер». Загальна кількість доменів практично не змінилася у порівнянні з попереднім кварталом (+87 доменів), однак кількість приватних доменів другого рівня продовжує зростати (+116 за квартал).

Найбільшим публічним доменом залишається com.ua – 270738 доменів (на 1785 більше, ніж у другому кварталі). Найпопулярніші слова у нових доменах com.ua: shop, play, ukraine, service, online.

У середньому щодня реєструвалося 210 нових доменів – трохи менше, ніж у попередніх кварталах 2025 року (перший – 240, другий – 228), але більше, ніж за аналогічний період минулого року (190). Літній спад традиційно має сезонний характер.

Ці показники свідчать про стабільність українського доменного ринку, навіть попри складні зовнішні обставини.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

