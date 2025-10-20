ESUN націлено на розвиток Ethernet для масштабованої AI-інфраструктури на OCP

20 октября 2025 г., 14:25

Фонд Open Compute Project (OCP) оголосив про плани щодо створення нового робочого напрямку в рамках Мережевого Проєкту OCP: Ethernet for Scale-Up Networking (ESUN). Ця ініціатива стартує після Глобального Саміту OCP 2025, який проходив під темою «Очолюючи майбутнє AI», де спільнота OCP збирається, щоб поділитися роботою над проєктуванням високопродуктивної, великомасштабної інфраструктури центрів обробки даних, постійно зосереджуючись на відкритих системах для AI.



Завдяки ініціації цього робочого напрямку компаніями AMD, Arista, ARM, Broadcom, Cisco, HPE Networking, Marvell, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAI та Oracle, спільнота OCP тепер має можливість працювати над питаннями, що стосуються Scale-Up (нарощування) підключення в прискореній AI-інфраструктурі.



Домен Scale-Up у XPU-системах (системах на базі процесорів/прискорювачів) можна розглядати у двох основних сферах: функціональності мережі та функціональності XPU-кінцевої точки.



По-перше, мережевий аспект Scale-Up зосереджується на тому, як трафік надсилається через самі мережеві комутатори, включаючи заголовки протоколів, обробку помилок і передачу даних без втрат. Саме цим планує займатися ESUN, і на цьому буде зосереджений запланований робочий напрямок OCP з такою ж назвою. Запуск самого робочого напрямку заплановано незабаром після Глобального Саміту OCP.



По-друге, у домені XPU-кінцевої точки (XPU-endpoint) дизайн залежить від таких факторів, як розподіл робочого навантаження, впорядкування пам'яті та балансування навантаження, і часто він тісно співпроєктується з самою архітектурою XPU. OCP раніше започаткував зусилля з просування функціональності кінцевих точок для Scale-Up мереж через робочий напрямок SUE-Transport (Scale-up Ethernet Transport) (спочатку названий SUE, його було перейменовано та уточнено як SUE-T на відміну від ESUN). SUE-T продовжуватиме частину роботи SUE, яка була започаткована внеском Broadcom у специфікацію версії 1.0.



ESUN — це нова співпраця у робочому напрямку, розроблена як відкритий технічний форум для просування Ethernet у домені Scale-Up для систем AI, що швидко зростає. Ця ініціатива об’єднує операторів та провідних постачальників для співпраці над використанням та адаптацією Ethernet для унікальних вимог Scale-Up мереж.



Ключові напрямки фокусування, по-перше, охоплюють технічну співпрацю: ESUN слугує відкритим форумом, де оператори, виробники обладнання та компонентів можуть спільно вдосконалювати Ethernet-рішення, оптимізовані для Scale-Up мереж.



Також ініціатива наголошує на розробці та забезпеченні взаємосумісності мережевих інтерфейсів XPU та Ethernet-комутаторів ASIC для Scale-Up.



Початкова увага буде приділена кадруванню та комутації Ethernet L2/L3, що дозволить створювати надійні топології з одним або кількома переходами (single-hop and multi-hop) без втрат і стійкістю до помилок.



ESUN активно співпрацюватиме з такими організаціями, як UEC (Ultra-Ethernet Consortium) та IEEE 802.3 (Ethernet), для узгодження з відкритими стандартами, включення найкращих практик та прискорення інновацій.



Використовуючи зрілу апаратну та програмну екосистему Ethernet, ESUN заохочуватиме різноманітні впровадження та сприятиме швидкому прийняттю в галузі.



ESUN зосереджується виключно на відкритій, стандартизованій комутації та кадруванні Ethernet для Scale-Up мереж. З його сфери діяльності виключено стеки на стороні хоста, протоколи, що не є Ethernet, рішення прикладного рівня та пропрієтарні технології.

