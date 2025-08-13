 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Європейські витрати на публічні хмари зростуть до 452 млрд дол., попри тарифи США

13 августа 2025 г., 12:25
0 
 
Компанії в Європі продовжують активно інвестувати у хмарні технології. Згідно з новим звітом аналітичної компанії IDC, витрати на публічні хмарні сервіси в регіоні досягнуть 229 млрд дол. у цьому році. За прогнозами, до 2029 року ця сума зросте до 452 млрд дол., демонструючи вражаючий середньорічний темп зростання (CAGR) у 19%.
 
Основним драйвером означеного буму є штучний інтелект. Інтерес до AI та впровадження рішень на основі генеративного AI підштовхують інвестиції у сегмент PaaS, який, за очікуваннями, зросте на 32% у річному вимірі до 2026 року.
 
Аналітики IDC зазначають, що зростання відбувається, незважаючи на серйозні виклики. «Попри невизначеність відносно тарифів США, більшість європейських галузей зараз дотримуються підходу «бізнес як зазвичай»», — прокоментувала Андреа Мінонне (Andrea Minonne.), дослідницький менеджер IDC UK.
 
Вона додала, що хоча деякі сектори (автомобільна промисловість, виробництво споживчих товарів) залишаються обережними, загальна картина є позитивною. Хмарні технології допомагають виробникам оптимізувати ланцюги поставок та керувати ринковими коливаннями.
 
Найбільшими «двигунами» хмарних інвестицій є три сегменти.
 
Фінансовий сектор: Інвестиції підтримуються вимогами до кібербезпеки та регуляторної відповідності.
 
Охорона здоров'я: У секторі медичного страхування та біологічних наук витрати зростуть на 25% у 2026 році, що обумовлено R&D та прискореною цифровою трансформацією.
 
IT-послуги: Компанії активно інвестують у хмару, щоб підтримати проєкти з автоматизації та GenAI.
 

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  