Європейські витрати на публічні хмари зростуть до 452 млрд дол., попри тарифи США

13 августа 2025 г., 12:25

Компанії в Європі продовжують активно інвестувати у хмарні технології. Згідно з новим звітом аналітичної компанії IDC, витрати на публічні хмарні сервіси в регіоні досягнуть 229 млрд дол. у цьому році. За прогнозами, до 2029 року ця сума зросте до 452 млрд дол., демонструючи вражаючий середньорічний темп зростання (CAGR) у 19%.

Основним драйвером означеного буму є штучний інтелект. Інтерес до AI та впровадження рішень на основі генеративного AI підштовхують інвестиції у сегмент PaaS, який, за очікуваннями, зросте на 32% у річному вимірі до 2026 року.

Аналітики IDC зазначають, що зростання відбувається, незважаючи на серйозні виклики. «Попри невизначеність відносно тарифів США, більшість європейських галузей зараз дотримуються підходу «бізнес як зазвичай»», — прокоментувала Андреа Мінонне (Andrea Minonne.), дослідницький менеджер IDC UK.

Вона додала, що хоча деякі сектори (автомобільна промисловість, виробництво споживчих товарів) залишаються обережними, загальна картина є позитивною. Хмарні технології допомагають виробникам оптимізувати ланцюги поставок та керувати ринковими коливаннями.

Найбільшими «двигунами» хмарних інвестицій є три сегменти.

Фінансовий сектор: Інвестиції підтримуються вимогами до кібербезпеки та регуляторної відповідності.

Охорона здоров'я: У секторі медичного страхування та біологічних наук витрати зростуть на 25% у 2026 році, що обумовлено R&D та прискореною цифровою трансформацією.

IT-послуги: Компанії активно інвестують у хмару, щоб підтримати проєкти з автоматизації та GenAI.

