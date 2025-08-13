Архітектура NVIDIA Blackwell забезпечує прискорення AI в компактних робочих станціях

13 августа 2025 г., 14:45

Поєднуючи потужність архітектури NVIDIA Blackwell у компактних, енергоефективних формфакторах, графічні процесори NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition та NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell незабаром з'являться на ринку, забезпечуючи прискорення штучного інтелекту для професійних робочих процесів у різних галузях.



Додатки все частіше прискорюються за допомогою штучного інтелекту, і все більше користувачів потребують продуктивності AI, незалежно від розміру та форми їхньої робочої станції.



RTX PRO 4000 SFF і RTX PRO 2000 оснащені RT-ядрами четвертого покоління та Tensor-ядрами п'ятого покоління з меншим енергоспоживанням і розміром удвічі меншим, ніж традиційні графічні процесори.



Нові графічні процесори розроблені для забезпечення продуктивності нового покоління в різних професійних робочих процесах, забезпечуючи прискорення в інженерії, дизайні, створенні контенту, штучному інтелекті та 3D-візуалізації.



У порівнянні з архітектурою попереднього покоління, RTX PRO 4000 SFF має у 2,5 раза вищу продуктивність штучного інтелекту, в 1,7 раза вищу продуктивність трасування променів й в 1,5 раза більшу пропускну здатність, забезпечуючи більшу ефективність при тій самій максимальній потужності споживання 70 Вт.



Оптимізований для основних робочих процесів у сфері дизайну та штучного інтелекту, RTX PRO 2000 забезпечує до 1,6-кратного прискорення 3D-моделювання, 1,4-кратного прискорення комп'ютерного проєктування (CAD) та 1,6-кратного прискорення рендерингу порівняно з попереднім поколінням.



Інженери CAD і продуктові інженери, а також креативні фахівці отримають переваги від 1,4-кратного прискорення генерації зображень і 2,3-кратного прискорення генерації тексту графічним процесором RTX PRO 2000, що забезпечить швидшу ітерацію, швидке прототипування і безперебійну співпрацю.



Компанії з різних галузей, включаючи інженерію, будівництво, архітектуру, медіа та розваги, а також охорону здоров'я, використовують графічні процесори RTX PRO Blackwell для миттєвого виконання завдань, які раніше займали години.



Mile High Flood District захищає людей, майно та навколишнє середовище в метрополітенівській зоні Денвера, штат Колорадо, шляхом управління ризиками повеней за допомогою регіонального планування водозбірних басейнів, систем раннього попередження, відновлення водотоків та контролю за дощовими водами у співпраці з місцевими органами влади.



«Mile High Flood District виконує складні симуляції повеней, масштабні 3D-візуалізації та робочі процеси штучного інтелекту в режимі реального часу — і з майже подвоєною кількістю ядер CUDA, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell є значним кроком вперед у продуктивності порівняно з графічним процесором NVIDIA RTX 2000 Ada Generation», — сказав Джон Віллінс (Jon Villines), менеджер з інновацій у Mile High Flood District. «NVIDIA RTX PRO дозволяє нам легше обробляти все більші географічні інформаційні системи, а також гідравлічні та гідрологічні набори даних».



Управління геопросторової інформації уряду Кантабрії відповідає за аналіз та візуалізацію даних географічних інформаційних систем з високою роздільною здатністю для урядового та громадського використання.



«Ми протестували NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell і були дуже вражені його продуктивністю при виконанні геопросторових завдань за допомогою Esri ArcGIS Pro», — зазначив Габріель Ортіс Ріко (Gabriel Ortiz Rico), керівник служби картографії та географічних інформаційних систем уряду Кантабрії. «Точне налаштування AI-моделей відбувається удвічі швидше порівняно з використанням RTX 2000 Ada завдяки додатковим тензорним ядрам і пам'яті GDDR7 RTX 2000 Blackwell».



Studio Tim Fu (STF) — це лондонська дизайн-студія, що спеціалізується на інтеграції людської творчості та штучного інтелекту в архітектуру та дизайн.



«RTX PRO 2000 Blackwell забезпечує роботу нашого додатка UrbanGPT для створення 3D-макетів міст у режимі реального часу, який можна використовувати для генерації динамічних макетів міст, відстеження важливих показників, таких як площа приміщень і поверхів, а також для створення реалістичного розподілу маси у складних сценаріях міського дизайну», — підкреслив Тім Фу (Tim Fu), директор STF. «Від моделювання зонування до масштабних досліджень масиву, ця технологія прискорює наш дизайн-движок на базі штучного інтелекту, забезпечуючи стабільність і швидкість реагування, необхідні для планування на міському рівні».



Компанія Thornton Tomasetti, що базується в Нью-Йорку, — це глобальна інженерно-дизайнерська консалтингова фірма, яка інтегрує інженерію, науку, технології та криміналістичний аналіз для підвищення продуктивності, стійкості та інноваційності в забудованому середовищі та за його межами.



«У Thornton Tomasetti ми постійно вдосконалюємо обчислювальну інженерію», — заявив Роб Отані (Rob Otani), технічний директор Thornton Tomasetti. «Ми протестували RTX PRO 2000 Blackwell на CORE.Matrix — нашому внутрішньому GPU-рішачі для аналізу скінченних елементів — і він працював майже в 3 рази швидше, ніж RTX 2000 Ada, і у 27 разів швидше, ніж стандартний CPU. Це дозволило нам прискорити наші робочі процеси структурного аналізу для більш ітеративної, інтегрованої в дизайн інженерії».



Glüxkind — технологічна компанія, яка створює інтелектуальні дитячі коляски на базі AI, призначені для підвищення безпеки, зручності та доступності для батьків та їхніх дітей.



«Інтеграція новітнього покоління просунутих графічних процесорів, таких як RTX PRO 2000, дозволяє Glüxkind розширити межі можливостей рішень для батьків на базі штучного інтелекту», — сказав Кевін Хуан (Kevin Huang), генеральний директор Glüxkind. «Покращена продуктивність RTX PRO 2000 у сфері штучного інтелекту та графіки надає нам обчислювальну потужність у реальному часі, необхідну для того, щоб зробити наші розумні коляски безпечнішими, більш чуйними та зручнішими для сімей у всьому світі».



Програмне забезпечення NVIDIA дозволяє творцям, розробникам та підприємствам повною мірою використовувати можливості штучного інтелекту та передових графічних технологій.



Програмний пакет NVIDIA AI Enterprise надає інструменти корпоративного рівня для створення, впровадження та масштабування виробничого AI — від генеративного штучного інтелекту та комп'ютерного зору до рішень для обробки мови та природної мови — практично на будь-якій інфраструктурі.



Платформа NVIDIA Cosmos пропонує світові базові моделі, оптимізовані для швидкого та ефективного виведення висновків і розгортання на периферії, що забезпечує високу продуктивність AI для робототехніки, автоматизації та фізичних застосувань штучного інтелекту. Модель Cosmos-Reason1-7B може безперебійно працювати на RTX PRO 4000 SFF, забезпечуючи потужні фізичні можливості AI для периферійних пристроїв, компактних робочих станцій та промислових систем.



Графічні та візуалізаційні інструменти NVIDIA, включаючи платформу NVIDIA Omniverse, надають генеративний фізичний штучний інтелект та симуляцію командам 3D-дизайнерів, сприяючи створенню цифрових двійників та візуальних робочих процесів.



Крім того, платформа Blackwell базується на екосистемі інструментів розробки NVIDIA, бібліотеках NVIDIA CUDA-X, понад 6 млн розробників та майже 6000 додатків для масштабування продуктивності на тисячах графічних процесорів.



Графічні процесори NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell та NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition з'являться в продажу пізніше цього року.



RTX PRO 2000 буде доступний у PNY та TD SYNNEX, а також у системних інтеграторів, таких як BOXX, Dell Technologies, HP та Lenovo.



NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition буде доступний у глобальних дистриб'юторів та провідних виробників, таких як Dell Technologies, HP та Lenovo.

