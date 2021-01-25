Компания Honor Device представила новую стратегию развития

25 января 2021 г., 10:35

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Во время онлайн-презентации смартфона Honor View40 CEO Honor Device Джордж Чжао представил новую стратегию развития в качестве полностью независимой компании.



«Открывая новую страницу истории бренда, мы остаемся верными стремлению создать новый мир на основе интеллектуальных технологий, доступный людям во всех уголках земного шара», заявил Джордж Чжао.



Чтобы исполнить свою миссию и удовлетворить растущие запросы пользователей, Honor представил обновленную стратегию развития бренда. Опираясь на три ключевых принципа: «Для всех сценариев», «Для всех каналов» и «Для всех людей», бренд будет продолжать развитие продуктовой стратегии «1+8+N», стремясь к созданию лучшего будущего для всех людей, как заявлено.



На сегодняшний день операционную деятельность компании обеспечивают почти 8 тыс человек, более половины из которых заняты в исследованиях и разработках. По заявлению вендора, благодаря пяти центрам R&D и более 100 лабораториям по всему миру Honor будет оставаться в авангарде инноваций, вдохновляя людей на развитие и новые достижения.



Компания уже подтвердила партнерство с лидирующими игроками технологического рынка, такими как AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix и Sony.



Отмечается, что качество продукции всегда было приоритетным для Honor, как и обеспечение тщательного контроля каждому выпускаемому устройству. Чтобы гарантировать безопасность и надежность, перед тем как появиться на полках магазинов, устройства Honor проходят более 400 различных проверок и получают 20 международных сертификатов. Не менее важным приоритетом является обеспечение быстрой и эффективной поддержки своих пользователей: имея более 3000 сервисных центров и 43 кол-центра в 82 странах и регионах, команда послепродажного обслуживания Honor будет продолжать тесно сотрудничать с ведущими поставщиками услуг по всему миру.



Также подчеркивается, что основой для успеха Honor в новом качестве станет линейка продуктов IoT, получившая многочисленные награды и положительные отзывы на выставке CES 2021.



Продолжают расширяться и каналы продаж Honor. С 2018 по 2020 год Honor стал крупнейшим брендом смартфонов в Китае по продажам онлайн. Это достижение подкрепляет амбициозные планы компании по расширению своей роли на рынках по всему миру в 2021 году и далее.

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