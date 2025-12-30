SAP Ukraine провела партнерську зустріч

30 декабря 2025 г., 17:25

В Києві відбулася фінальна партнерська зустріч SAP Ukraine - стратегічна подія, що підбила підсумки року, визначила ключові досягнення партнерської екосистеми та окреслила вектори розвитку на 2026 рік. Захід зібрав власників компаній, директорів та провідних консультантів партнерських компаній.



Під час заходу підбили підсумки 2025 року: ключові досягнення, виклики та загальний стан партнерської екосистеми.



«2025 був надзвичайно насиченим і результативним. SAP Ukraine системно розвиває партнерів, і ми вже бачимо, як ці зусилля приносять відчутні результати. Партнерська екосистема демонструє стійкість, адаптивність і високий професіоналізм, що втілилося у вражаючих досягненнях цього року. Розвиток компетенцій підтвердив високий рівень партнерів, а успішність їх проєктів була відзначена на рівні всього CEE кластера. Партнерські проєкти з України здобули перемоги в кожній категорії SAP Quality Awards 2025. Це яскравий показник сили вендора, зрілості нашої партнерської екосистеми та рівня довіри між бізнесом і SAP Ukraine-партнерами», зазначив Денис Бельський, керівник напряму роботи з партнерами SAP Ukraine.



У межах зустрічі також відбулося урочисте нагородження партнерів за найбільш вагомі результати та активність у поширенні бренду SAP в Україні у 2025 році. У категорії Digital Voice 2025, яка відзначає за внесок у розвиток бренду SAP в цифровому просторі України перемогу здобули De7 Partner. У категорії Social Media Champion 2025, що визнає високий рівень реалізації маркетингових кампаній SAP та ефективне охоплення аудиторій у соціальних мережах найкращим став партнер Business Evolution.



Окремий блок зустрічі був присвячений розвитку партнерської екосистеми у 2026 році. Учасники обговорили:



нові вимоги та умови партнерської програми SAP 2026;

очікування щодо бізнес-планування та розвитку компетенцій;

пріоритетні продукти SAP, рішення та хмарні сервіси;

інструменти посилення експертизи та попиту;

спільні завдання щодо побудови стійкої та інноваційної екосистеми в Україні.



Партнерська спільнота SAP Ukraine продовжує зростати, зазначили у компанії.

