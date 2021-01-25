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В рамках рекордного запуска SpaceX удалось вывести 143 спутника на орбиту

25 января 2021 г., 9:35

SpaceX удачно вывел 143 спутников на орбиту

Компания SpaceX провела 24 января очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Стоит отметить, что данная миссия Transporter-1 дважды переносилась из-за погодных условий.

Проведенный запуск был осуществлен с рекордным количеством спутников на борту. В числе 143 выведенных на орбиту спутников - 10 из проекта Starlink, 48 компании Planet, 36 мини-устройств Swarm Technologies, 17 проекта Kepler.

В рамках рекордного запуска SpaceX удалось вывести 143 спутника на орбиту


Это был первый запуск SpaceX в рамках новой программы SmallSat Rideshare для работы с небольшими спутниками. Как отмечается, цель этой инициативы - сделать вывод спутников на орбиту более доступным. Теперь запуск аппарата весом 200 кг обойдется в миллион долларов.

С учетом предыдущего запуска SpaceX, состоявшегося 20 января, группировка спутников Starlink выросла до 961, всего же в рамках проекта было запущено 1025 аппаратов.

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