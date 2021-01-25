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Обновленный ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B3 обойдется в 12490 грн

25 января 2021 г., 12:56
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Обновленный ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B3 обойдется в 12490 грн

Компания Acer объявила о выходе обновленного ноутбука-трансформера TravelMate Spin B3 (TMB311R-32), который отличается усиленной конструкцией, поскольку разработан специально для образовательных учреждений.

Ноутбук Acer TravelMate Spin B3 оборудован новейшими процессорами Intel Pentium Silver, а также аккумуляторами, для которых заявлено до 12 часов работы без подзарядки. Усиленная конструкция корпуса дополнена амортизирующими накладками, что позволяет выдержать давление веса до 60 кг, а также обладает повышенной устойчивостью к ежедневному износу. Механическое крепление клавиш дополнительно усиливает прочность ноутбука: каждая клавиша имеет небольшие пластиковые крылья, которые цепляются за корпус при попытке потянуть клавишу. Дренирующая конструкция предназначена для защиты ноутбуков от попадания жидкости: вода выводится с нижней стороны корпуса.

Сенсорная панель также имеет защиту от брызг воды. Дисплей ноутбука Acer TravelMate Spin B3 покрыт стеклом Antimicrobial Corning Gorill® Glass, которое разработано для противодействия размножению микроорганизмов, вызывающих появление запаха и пятен на поверхности. Противомикробное средство с ионами серебра, соответствует требованиям BPR и EPA, оно может быть дополнительно нанесено на клавиатуру, тачпад и подставку для рук.

В оснащение новинки входит дополнительный стилус Wacom AES и фронтальная камера с разрешением 5 Мп и поддержкой HDR.

Ноутбук имеет несколько возможностей подключения, включая адаптер Intel Wi-Fi 6 с поддержкой технологии 2×2 MU-MIMO для обспечения стабильного соединеня в многопользовательской среде. Имеется также дополнительная возможность подключения с помощью технологии 4G LTE.

Устройство оснащено полнофункциональным портом USB 3.2 Type-C (1-го поколения), портом RJ45 и портом HDMI для подключения внешних дисплеев.

Ноутбуки Acer TravelMate Spin B3 (TMB311R-32) поступят в продажу в Украине в III кв. 2021 года с начальной ценой 12490 грн.

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