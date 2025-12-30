 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Стійкість та євроінтеграція: як змінюється сфера електронних комунікацій України

30 декабря 2025 г., 15:35
0 
 

Україна визначила вектор розвитку телеком-ринку на найближчі роки, затвердивши Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року. 

Як повідомили у Мінцифри, ключовим пріоритетом на сьогодні залишається енергонезалежність мереж. Наразі 100% базових станцій мобільних операторів уже оснащені комплектами резервного живлення, що забезпечують роботу протягом 4–6 годин, а 92% об'єктів мають посилені акумулятори, здатні підтримувати зв'язок від 6 до 8 годин. Крім того, 26% мережі вже забезпечено генераторами. Для досягнення таких показників оператори «великої трійки» інвестували понад 3 млрд грн, оновивши 370 тисяч акумуляторів та придбавши понад 15 тисяч генераторів.

Також зазначається, що за підсумками року, позитивні зміни відчутні і у сегменті фіксованого зв'язку: вже 52,5% українців перейшли на енергонезалежний інтернет за технологією xPON. Для зручності користувачів наразі триває розробка онлайн-мапи покриття xPON, яка дозволить оперативно перевіряти доступність послуг під час знеструмлень. Технологічний стек розширюється і завдяки інноваціям у супутниковому зв'язку, зокрема впровадженню технології Starlink Direct to Cell. Окрему фінансову підтримку у розмірі 100 млн євро надав Уряд Фінляндії — ці кошти спрямовані на розбудову спеціалізованих мобільних військових мереж.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  