Стійкість та євроінтеграція: як змінюється сфера електронних комунікацій України

Україна визначила вектор розвитку телеком-ринку на найближчі роки, затвердивши Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року.



Як повідомили у Мінцифри, ключовим пріоритетом на сьогодні залишається енергонезалежність мереж. Наразі 100% базових станцій мобільних операторів уже оснащені комплектами резервного живлення, що забезпечують роботу протягом 4–6 годин, а 92% об'єктів мають посилені акумулятори, здатні підтримувати зв'язок від 6 до 8 годин. Крім того, 26% мережі вже забезпечено генераторами. Для досягнення таких показників оператори «великої трійки» інвестували понад 3 млрд грн, оновивши 370 тисяч акумуляторів та придбавши понад 15 тисяч генераторів.



Також зазначається, що за підсумками року, позитивні зміни відчутні і у сегменті фіксованого зв'язку: вже 52,5% українців перейшли на енергонезалежний інтернет за технологією xPON. Для зручності користувачів наразі триває розробка онлайн-мапи покриття xPON, яка дозволить оперативно перевіряти доступність послуг під час знеструмлень. Технологічний стек розширюється і завдяки інноваціям у супутниковому зв'язку, зокрема впровадженню технології Starlink Direct to Cell. Окрему фінансову підтримку у розмірі 100 млн євро надав Уряд Фінляндії — ці кошти спрямовані на розбудову спеціалізованих мобільних військових мереж.

