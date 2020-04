Koch Industries завершила процедуру поглощения Infor

9 апреля 2020 г., 12:15

Koch Industries объявила о завершении процесса приобретения остававшейся во владении фонда Golden Gate Capital доли компании Infor.



Как сообщается, компания Infor, разработчик облачных решений с глубокой отраслевой специализацией, на протяжении достаточно длительного срока играла роль основной движущей силы в технологической трансформации группы компаний Koch. За последние шесть лет группа инвестировала в технологический сегмент более 26 млрд долл. и провела серьезные преобразования внутри всех направлений собственного бизнеса, которые охватывают самые разные отрасли экономики. C 2017 г. группа Koch инвестировала средства в Infor и одновременно с этим была ключевым клиентом компании: внедряла в своих подразделениях решения Infor для управления предприятием, персоналом, цепочками поставок и снабжением, основными фондами компании и финансами.



Отмечается, что для группы компаний Koch приобретение Infor открывает новые возможности по ускорению цифровой трансформации бизнеса. В свою очередь Infor получит дополнительные ресурсы и доступ к пулу отраслевых знаний. Это поможет компании быстрее наращивать компетенции в разработке критически важных решений и бизнес-приложений для производственных компаний, ритейлеров, дистрибьюторов и предприятий из других сегментов экономики.



Кроме того, благодаря наличию у Infor решений для здравоохранения, таких как Healthcare Operations Platform и Interoperability Solutions, корпорация Koch увеличит свое присутствие на рынке медицинских технологий. Сейчас компании из группы Koch уже занимаются производством подключаемых к интернету устройств, очисткой медицинских субстанций и снабжением больничных организаций.



С момента закрытия сделки Infor становится самостоятельным подразделением Koch Industries, которое сохранит текущую команду менеджеров и штаб-квартиру в Нью-Йорке.



За последнее время Infor вложила порядка 4 млрд долл. в проектирование и разработку решений CloudSuite и обеспечение их глубокой отраслевой специализации. Сегодня эти продукты помогают решать самые нетривиальные операционные задачи более чем 68 тыс. клиентов по всему миру.



Условия сделки не разглашаются. Финансовыми консультантами по сделке со стороны группы компаний Koch выступили Goldman Sachs & Co, Rothschild Inc. и Citigroup Global Market Inc. Правовое сопровождение сделки обеспечивалось фирмой Jones Day. Финансовыми консультантами со стороны фонда Golden Gate Capital были компании Morgan Stanley, BofA Securities и Credit Suisse. Юридические консультации предоставляли фирмы Kirkland & Ellis LLP и Nob Hill Law Group P.C.

