Intuit все же покупает MailChimp за 12 млрд долл.

14 сентября 2021 г., 9:15

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Как и предполагалось ранее, компания Intuit официально объявила о приобретении специалиста в области электронного маркетинга MailChimp. Сделка оценивается в 12 млрд долл., которые будут выплачены наличными и акциями.



Согласно заявлению руководства Intuit, поглощение MailChimp позволит ей создать «платформу для непрерывного роста клиентов» в сегменте малого и среднего бизнеса. Отмечается, что платформа компании для SMB позволит предприятиям вести бизнес в Интернет, управлять отношениями с клиентами и получать аналитику, наряду с инструментами для контроля денежного потока.



Intuit, известная своими инструментами в области управления финансами - QuickBooks, Mint, TurboTax и Credit Karma. Последний сервис, кстати, был приобретен в прошлом году за 8 млрд долл.



MailChimp была основана в Атланте в 2001 году и на данный момент располагает базой в 13 млн пользователей по всему миру, из них 2,4 млн активных на месячной основе и 800 тыс платных клиентов. У компании также есть хранилища данных и инструменты искусственного интеллекта, которые Intuit намерена интегрировать в существующие у нее приложения.



Покупка MailChimp является частью стратегии Intuit по разработке решений для стимулирования роста малого и среднего бизнеса.

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