Покупка OneGraph и новые инвестиции расширят экосистему Jamstack

19 ноября 2021 г., 11:55

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Фирма Netlify, создатель автоматизированной платформы веб-разработки Jamstack, объявила о получении 105 миллионов долларов от группы инвесторов, включающей Bessemer Venture Partners, Andreessen Horowitz, BOND, EQT Ventures, Kleiner Perkins, Mango Capital и Menlo Ventures. Этот раунд дополнительного финансирования позволил Netlify поднять свою стоимость до 212 миллионов долларов.

Этой новости Netlify предпослала известие о покупке OneGraph, чья платформа GraphQL упрощает интеграцию интерфейсов и служб прикладного программирования.

Традиционно создание веб-сайта или веб-приложения требовало от разработчиков настройки рабочих серверов, тестового сервера для проверки обновлений кода, конвейера развертывания для отправки этих обновлений на веб-сайт и сети доставки контента. Netlify собрала все эти функции в единой облачной платформе, что, по её словам, значительно ускоряет рабочий процесс программистов.

«Теперь вам просто нужно поддерживать свой контент, вы не должны беспокоиться обо всех различных средах, о том, всё ли обновлено, и как действует инфраструктура, — отметил в интервью Крис Бах (Chris Bach), соучредитель и президент Netlify. — Мы нажимаем кнопку, он отсылается в GitHub, развёртывается для вас и везде выглядит одинаково».

Jamstack довольно популярна у разработчиков из таких компаний, как VMware, ServiceNow, Twilio, Okta, Box и Unilever, которые используют её для создания, развёртывания и масштабирования веб-приложений. По оценкам Netifly, около 16% мирового интернет-населения за месяц посещает хотя бы одну платформу на базе Jamstack.

Компания надеется, что приобретение OneGraph стимулирует инновации на её платформе, избавив разработчиков от необходимости полагаться на собственное промежуточное ПО и рабочие потоки для подключения различных API и технологий, необходимых их приложениям. По словам Netlify, через технологии OneGraph, Jamstack получит внутреннюю интеграцию со всеми основными веб-фреймворками, API и инструментами разработки.

Часть полученных от инвесторов средств Netlify собирается вложить в создание Jamstack Innovation Fund. Этот фонд предоставит капитал и поддержку бизнеса новым компаниям, создающим полезные инструменты и услуги на основе Jamstack. Ещё 1 млн долл. она направит на прямое спонсорство проектов с открытым исходным кодом, на продвижение таких проектов, а также непосредственно на их развитие — через специально выделенную команду разработчиков.

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