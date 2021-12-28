Infor вошел в число лидеров «магическом квадранте» Gartner для облачных ERP-решений

28 декабря 2021 г., 13:25

0

Tweet

Компания Infor, разработчик облачных решений с отраслевой специализацией, сообщает о получении статуса лидера в «магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий. Позиция Infor основана на оценке отраслевых решений CloudSuite, базирующихся на ERP-платформах Infor LN, Infor M3 и Infor SyteLine.

В «магическом квадранте» 2021 Gartner отмечает, что «на рынке ERP-решений для продукт-ориентированных компаний стремительно набирают популярность облачные модели развертывания. Поэтому руководителям, ответственным за внедрение ERP на предприятиях, стоит использовать «магический квадрант» для оценки соответствия пакетных облачных ERP-решений их стратегии построения составной ERP-платформы».

По прогнозам Gartner: «К 2023 г. организации, которые успешно обновили свои ERP-платформы, добьются как минимум 40% повышения эффективности на уровне ИТ, и это положительно скажется на их бизнес-результатах».

Кроме того, в отчете говорится, что «К 2023 г. 60% продукт-ориентированных предприятий будут использовать стандартизированные возможности ERP, реализованные на составных ERP-платформах».

Также Gartner пишет, что «к 2024 г. 60% корпоративных SaaS-приложений будут состоять из пакетных бизнес-возможностей, предоставляющих данные, аналитические выгрузки и операционные сервисы».

Infor CloudSuite – решение с отраслевой специализацией для развертывания в облачной защищенной и масштабируемой инфраструктуре. Оно использует технологическую платформу Infor OS для обеспечения пользовательского опыта следующего поколения, интеграции и выстраивания рабочих процессов с целью повышения продуктивности и уровня совместной работы.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою