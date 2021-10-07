Twitter продает мобильную рекламную сеть MoPub за 1,05 млрд долл.

7 октября 2021 г., 9:25

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Компания Twitter в среду объявила о своем решении продать свою мобильную рекламную сеть MoPub разработчику игр и рекламных сервисов AppLovin за 1,05 млрд долл. наличными.



Twitter заявил, что продает MoPub, чтобы ускорить разработку и рост собственных продуктов для получения дохода. Продажа соответствует заявленной цели - добиться к концу 2023 года выручки на уровне 7,5 млрд долл.



В среду компания сообщила, что MoPub принесла Twitter 188 млн долл. дохода в 2020 г. Это составляет почти 5,9% ее выручки от рекламы и немногим более 5% от общего объема продаж за год.



Наблюдатели предполагают, что поиск покупателя MoPub начался после того, как в апреле Apple выпустила iOS 14.5, которая затрудняет для рекламодателей отслеживание активности пользователей на iPhone и iPad.



Согласно опубликованному пресс-релизу AppLovin, сеть MoPub используется 45 000 мобильных приложений и охватывает 1,5 млрд адресных пользователей. Ожидается, что сделка будет закрыта в следующем году.



Основанная в 2011 году, AppLovin изначально на разработку сервисов, которые бы позволяли разработчикам мобильных приложений больше зарабатывать. В 2018 году компания привлекла 2 млрд долл. от инвестфонда KKR для расширения своего бизнеса в сфере разработки игр, в основном за счет приобретений. Рыночная капитализация AppLovin на данный момент составляет около 29 млрд долл.



Twitter приобрел акции MoPub примерно за 350 млн долл. в сентябре 2013 года, как раз перед тем, как компания должна была выйти на биржу.

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