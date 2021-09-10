PayPal покупает японский сервис отсроченных платежей за 2,7 млрд долл.

10 сентября 2021 г., 9:35

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Американский финтех-холдинг PayPal анонсировал покупку японского провайдера сервиса отсроченных платежей (Buy Now, Pay Later, BNPL), фирмы Paidy, приблизительно за 2,7 млрд долл. (300 млрд иен). Завершение этой, большей частью денежной транзакции, ожидается в IV квартале 2021 г. после получения всех регуляторных одобрений.



Платформа Paidy предлагает под брендом «3-Pay» услугу ежемесячных платежей в рассрочку: она позволяет покупателям весь месяц совершать покупки в Интернете, а затем, раз в месяц, оплачивать их единым счётом в магазине или посредством банковского перевода.

Здесь Paidy выступает в роли посредника между покупателями и продавцами. Используя машинное обучение, она определяет кредитоспособность потребителя по отношению к каждой покупке, а затем за секунды закрывает эти транзакции, гарантируя платежи продавцам.

В апреле 2021 года компания запустила Paidy Link, позволяющую связывать цифровые кошельки клиентов с их учетными записями Paidy. PayPal была первым партнёром по цифровому кошельку, который интегрировался с Paidy Link. Сейчас у Paidy более 6 млн зарегистрированных пользователей, далее планируется интегрировать с Paidy Link и другие цифровые и QR-кошельки для подключения дополнительных онлайн- и офлайн-продавцов.

Япония является третьим по величине рынком электронной коммерции в мире, и новой покупкой PayPal делает важный шаг для увеличения своего присутствия как в этой стране, так и в регионе в целом, особенно в сфере предоставления услуг отсроченных платежей, как альтернативы кредитным картам.

После поглощения японская компания сохранит свой бренд и продолжит вести бизнес как и прежде. Президент и генеральный директор Paidy, Рику Суги (Riku Sugie), и основатель и исполнительный председатель Рассел Каммер (Russell Cummer), останутся на нынешних постах.

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