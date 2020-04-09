Zoom получила первый групповой иск и наняла бывшего шефа безопасности Facebook

9 апреля 2020 г., 13:05

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Иногда, просто извиниться бывает недостаточно. То, что основатель Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) на прошлой неделе публично покаялся в неготовности его компании к внезапному 20-кратному росту пользовательской базы, вызванному разразившейся пандемией, не избавило провайдера услуг видеоконференций от судебных неприятностей.

Один из акционеров Zoom подал на компанию групповой иск (то есть такой, к которому могут присоединиться другие держатели акций, имеющие аналогичные претензии), обвинив в сокрытии информации о проблемах её платформы видеоконференций с конфиденциальностью и безопасностью.

Согласно сообщениям СМИ, инвестор Майкл Дриу (Michael Drieu) обратился в окружной суд США по северному округу Калифорнии, заявив, что всеобщая озабоченность недостатками Zoom негативно повлияла на стоимость принадлежащих ему акций. Котировки Zoom просели на недавней сессии примерно на треть, но все еще на 67% выше, чем были в начале года.

Свежим примером такой озабоченности стало обнародованное компанией Google вчера решение запретить использование десктопного приложения Zoom на корпоративных ПК её служащих.

«Недавно наша команда безопасности сообщила сотрудникам, использующим Zoom Desktop Client, что он больше не будет работать на корпоративных компьютерах, поскольку не соответствует нашим стандартам безопасности для приложений, предназначенных для служебного использования», — сказал спикер Google, Хосе Кастанеда (Jose Castaneda), добавив, что запрет не распространяется на мобильные и браузерные версии Zoom.

Несмотря на эти неприятные для Zoom новости, на утренних торгах в среду акции компании выросли в цене более, чем на 4 процента. Возможно это связано с положительной оценкой приложения (его версии для правительства — Zoom for Government), данной Министерством внутренней безопасности США, Агентством инфраструктурной безопасности и Федеральной программой управления рисками и авторизацией (FedRAMP).

В тот же день Zoom сообщила о привлечении в качестве советника по безопасности Алекса Стамоса (Alex Stamos), ранее руководившего киберзащитой Facebook. В состав сформированного Zoom в рамках 90-дневного антикризисного плана совета CISO Council уже вошли директора информационной безопасности компаний HSBC, Procore и Ellie Mae.

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