Китайський стартап, заснований інженером Google, розробив TPU, що перевершує Nvidia A100

Як повідомляє South China Morning Post, китайський стартап Zhonghao Xinying стверджує, що розробив власний тензорний процесор загального призначення (General Purpose Tensor Processing Unit, GPTPU).



Розробник заявляє, що чип Ghana здатний забезпечувати у 1,5 раза вищу продуктивність, ніж графічний процесор Nvidia A100 (архітектура Ampere), випущений у 2020 році. Крім того, Ghana нібито значно ефективніший, оскільки споживає лише 75% потужності, необхідної для роботи A100.



Аналітики зазначають, що хоча A100 наразі відстає на кілька поколінь від найновішого обладнання Nvidia (Hopper та Blackwell Ultra), такий рівень продуктивності є вкрай важливим для китайського ринку. Через торгівельні обмеження доступ до сучасних чипів Nvidia є сильно утрудненим, тому навіть старіші моделі часто імпортуються контрабандою.



Ключова перевага, на яку наголошує Zhonghao Xinying, полягає у використанні самостійно розробленої інтелектуальної власності для основного дизайну чипа. Компанія заявляє, що не має жодної залежності від західних ліцензій, програмних стеків чи компонентів на жодному етапі розробки, чи виробництва.



Чип Ghana був розроблений під керівництвом Янгуна Їфаня (Yanggong Yifan), який раніше навчався у Стенфорді та працював над архітектурою чипів у Google та Oracle. Зокрема, він брав участь у проєктуванні кількох поколінь чипів Google TPU (v2, v3 та v4). Співзасновник Чжен Хансюнь (Zheng Hanxun) також раніше працював у Oracle та науково-дослідному центрі Samsung Electronics у Техасі.

Як компанія, що розробляє чипи, але не має власного виробництва, Zhonghao Xinying передає виготовлення своїх чипів на аутсорсинг, але публічно не розкриває своїх виробничих партнерів.



Компанія також представила Taize, великомасштабний обчислювальний кластер, що об'єднує 1024 одиниці Chana, здатний підтримувати навчання для фундаментальних моделей класу з трильйоном параметрів. Yanggong повідомив на галузевій конференції у червні, що «TPU наступного покоління» перебуває в розробці, не надавши часових рамок.

