Экосистема Huawei Mobile Services охватывает 700 млн пользователей в мире

10 августа 2020 г., 14:35

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине подвело промежуточные итоги развития экосистемы Huawei Mobile Services и магазина приложений AppGallery за I полугодие 2020 года. Сообщается, что экосистема охватывает 700 млн пользователей Huawei во всем мире, что на 32% больше, чем в прошлом году. Глобальное количество зарегистрированных разработчиков Huawei достигло 1,6 млн — на 76% больше, чем в прошлом году.

Заявлено, что в Украине количество активных пользователей в месяц (MAU) платформы AppGallery составляет 699 тыс. А в магазине AppGallery доступно 400 украинских приложений.

В планах Huawei на III квартал 2020 года запуск в нашей стране NFC-платежей с украинским финтехом EasyPay. Также анонсирован сервис быстрых онлайн-оплат для пользователей смартфонов Huawei. Сценарий использования будет близким к Google/Apple Pay на вебсайтах мерчантов и в их мобильных приложениях. Чтобы осуществить платеж, достаточно будет кликнуть размещенную на торговом сайте кнопку «EasyPay+Huawei». Запуск этого сервиса планируется до конца года вместе с бесконтактными платежами.

Huawei также представила специальный виджет для поиска приложений — Petal Search. С его помощью пользователи могут найти все необходимые приложения, недоступные в AppGallery, через строку поиска на главном экране смартфона. Поисковик предварительно установлен на новых смартфонах серии Huawei P40, а пользователи других моделей могут загрузить его в AppGallery.

Huawei усиливает поддержку для партнеров-разработчиков приложений в Украине, предоставляя возможность выйти на глобальный уровень. В рамках стратегии развития приложений GLOCAL (GLOBAL + LOCAL) каждое локальное приложение становится частью экосистемы и может быть дополнительно представлено на других мировых рынках в AppGallery. В частности, украинское приложение для прогноза погоды и осадков RainViewer уже появилось на глобальном рынке и получило маркетинговую поддержку в странах Европы. В ближайшее время планируется промо приложения в Таиланде.

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