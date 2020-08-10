Партнеры Softprom получат доступ к безагентной платформе безопасности IoT от Armis

10 августа 2020 г., 14:05

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Компания Softprom анонсировала подписание дистрибьюторского соглашения с Armis, одним из лидеров в сфере IoT Security. Согласно контракта, Softprom займется продвижением решений Armis на территории стран Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан и Украина.

Безагентная платформа по обеспечению безопасности устройств от Armis, находит и устанавливает контакт со всеми устройствами в сети, отслеживает поведение, идентифицирует угрозы и применяет действия для защиты бизнеса.

Решения Armis неоднократно были отмечены независимыми исследовательскими компаниями за инновационность в борьбе с киберпреступностью.

Ключевые особенности решений Armis:

Безагентное решение. Обеспечивает защиту как на управляемых, так и не управляемых IoT устройствах – от традиционных, таких как ноутбуки и смартфоны, до новых интеллектуальных устройств, таких как веб-камеры, принтеры, системы вентиляции и кондиционирования, промышленные системы управления, медицинские приборы, телевизоры и пр.;

Идентифицирует устройства в сети, включая беспроводные (Bluetooth, Zigbee и т.д.), оценивает их риски;

Пассивный мониторинг. Нет сканов. Никаких сбоев. Полное покрытие независимо от топологии сети;

Обширная облачная база знаний обеспечивает глубокое понимание правильного (или неуместного) поведения устройства. Защищает устройства на уровне доступа;

Основывается не на логах. Интегрируется и дополняет SIEM;

Armis определяет оценку риска для каждого устройства.

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