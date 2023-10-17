EPAM допоможе ветеранам опанувати основи комп’ютерних наук для подальшого розвитку в IT

17 октября 2023 г., 12:35

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В рамках соціальної програми адаптації та реінтеграції захисників EPAM запускає освітню програму з основ комп’ютерних наук та програмування для ветеранів та їхніх рідних «IT для Ветеранів». Отримані базові знання знадобляться далі для опанування спеціалізованих ІТ-напрямів. Навчання безплатне і передбачає менторський супровід учасників на всіх етапах навчання. Серед лекторів – експерти компанії з різних технологій.

Досвід повернення захисників до цивільного життя і дослідження показують, що близько третини ветеранів змінюють професії та шукають себе у нових ролях. IT-сфера з високим рівнем інклюзивності відкрита до впровадження кращих практик реінтеграції ветеранів. Метою проєкту «IT для Ветеранів» є підготовка до майбутньої ІТ-спеціалізації, незалежно від попереднього досвіду, освіти, віку чи місця перебування.

Навчальна програма «IT для Ветеранів»складається з двох етапів:

основи ІТ: основи комп’ютерних наук, основи програмування, математика для ІТ;

заглиблення в спеціалізацію на вибір: Java, .NET, Test Automation, Cloud & DevOps, Front-End, Business Analysis, для тих, хто успішно пройшов перший етап.

Навчання першого етапу стартує в кінці жовтня і відбуватиметься у гібридному форматі – онлайн-заняття з експертами EPAM, серед яких є ветерани. Вони допоможуть розібратись з матеріалами, покажуть практичні кейси застосування технологій. Навчання та спілкування відбуватиметься українською мовою тричі на тиждень (лекції, практичні задачі, обговорення виконаних завдань тощо). Самостійне вивчення матеріалів на спеціальній платформі (до 90 годин).

На початку 2024 року розпочнеться другий етап, який триватиме 6-8 тижнів залежно від спеціалізації (Cloud-Native Java, .NET and Front-End, Cloud & DevOps, Test Automation, Business Analysis). Модуль складається з інтерактивного контенту українською та англійською мовами, а також з воркшопів та сесій Q&A з тренерами та менторами українською мовою. Для участі необхідно володіти англійською на рівні А2 (Pre-Intermediate).

Кількість місць обмежена. В майбутньому компанія планує повторювати цей навчальний курс.

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