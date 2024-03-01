«EPAM Україна» допоможе організаціям громадського сектору цифровізувати діяльність

1 марта 2024 г., 13:35

0

Tweet

Проєкт «Сила цифрових рішень для громадського сектору» – це інтенсивна програма «EPAM Україна» та «ІСАР Єднання», спрямована на освоєння сучасних цифрових інструментів для підвищення ефективності та видимості ініціатив громадських організацій.

На учасників/ць чекають: менторська підтримка від експертів; ексклюзивні воркшопи: від цифрової безпеки до Agile методології; шанс отримати професійну підтримку для переможців від «EPAM Україна»; можливість зустріти однодумців та обмінятися досвідом з лідерами інших організацій.

Участь у програмі можуть взяти команди організацій громадянського суспільства (чи команда з кількох ГО або БО) з трьох чи більше учасників, зацікавлених у розвитку цифрових компетенцій та інтеграції новітніх технологій у свою роботу та проєкти.

Організації можуть бути як на ранніх етапах розвитку, так і представляти об’єднання з досвідом виконання соціальних проєктів, але з обмеженими ресурсами для інтеграції цифрових технологій.

Реєстрація представників громадських та благодійних організацій на програму триватиме до 12 березня включно. Навчання триватиме онлайн з 18 березня до 5 квітня 2024 року. А вже 15 квітня відбудеться пітчинг проєктів (у гібридному форматі), які учасники та учасниці напрацюють за підтримки менторів програми. Переможці пітчингу отримають підтримку з IT-розробкою ініціативи від «EPAM Україна». Від CRM-систем до сайтів і застосунків – кожна з команд представить унікальні цифрові рішення, які зроблять світ кращим.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365