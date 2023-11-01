EPAM завершила перший етап цифрової трансформації «Держстату»

1 ноября 2023 г., 13:25

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Компанія ЕРАМ разом із «Міністерством цифрової трансформації» та «Державною службою статистики» запустили публічну бета-версію порталу stat.gov.ua та онлайн-опитування про зайнятість українців.

Робота охоплює розробку стратегії трансформації та її технологічну реалізацію з використанням прогресивних хмарних технологій і рішень передачі даних. Основна мета проєкту – наблизити інструменти та методи роботи державної організації до принципів діяльності технологічної компанії, а також погодити їх з міжнародними стандартами роботи аналогічних статистичних інституцій згідно з дорожньою картою євроінтеграції України.

Перші консультації щодо трансформації «Держстату» розпочалися два роки тому. Тоді експерти ЕРАМ провели аналіз стану цифровізації органів державної статистики та розробили концепцію цифрової трансформації. За результатами відкритого конкурсу ЕРАМ отримала роль ключового партнера з трансформації «Держстату».

В основі проєкту розробка ЕРАМ – Quanthub – платформа для управління життєвим циклом даних – від збору, очищення, трансформації, аналізу даних до їх поширення. Ця платформа була адаптована до вимог «Держстату». Ця оновлена система отримала назву «Сигма» – відповідно до літери грецького алфавіту та математичного знаку.

Цифрова трансформація «Держстату» – не перший масштабний проєкт, до якого долучаються експерти EPAM. Чотири роки тому волонтери компанії розробили першу версію мобільного застосунку «Дія».

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