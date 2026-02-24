Intel інвестує в SambaNova після невдалих спроб поглинання

24 февраля 2026 г., 13:42

Cтало відомо, що корпорація Intel бере участь у новому раунді фінансування стартапу SambaNova на суму 350 млн дол.



Як повідомляє CNBC, це рішення було прийнято після того, як переговори про повне поглинання стартапу за 1,6 млрд дол. зайшли в глухий кут. Окрім фінансових вливань, компанії оголосили про стратегічне партнерство, у межах якого SambaNova інтегрує серверні процесори та графічні карти Intel у свої системи.



Особливого забарвлення цій угоді надає той факт, що нинішній генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) обіймає посаду голови ради директорів SambaNova ще з 2017 року і був одним із перших інвесторів проєкту.



Головною зброєю нового альянсу в боротьбі за ринок АІ має стати новий чип SN50. За словами співзасновника та генерального директора SambaNova Родріго Ляна (Rodrigo Liang), цей чип демонструє вищу продуктивність, ніж графічні процесори Nvidia B200 на базі архітектури Blackwell. Компанія стверджує, що SN50 забезпечує більше обчислювальної потужності за ту саму ціну, а архітектура дозволяє об’єднувати до 256 таких процесорів в єдиний кластер. Одним із перших великих замовників, який розгорне нові системи, стане SoftBank, відома своїми великими інвестиціями в інфраструктуру АІ.



Для Intel ця співпраця є критично важливою спробою зупинити падіння доходів, яке тривало чотири роки поспіль, тоді як Nvidia за цей час стала найдорожчою публічною компанією світу. Попри те, що Nvidia залишається лідером для розробників великих мовних моделей, SambaNova бачить простір для альтернативних технологій, які можуть працювати ефективніше в гетерогенних середовищах. Спільні зусилля Intel та SambaNova будуть зосереджені на продажах та маркетингу, щоб прискорити впровадження нових рішень серед корпоративних клієнтів та великих лабораторій, включаючи Hugging Face та Meta.



Аналітики зазначають, що ситуація навколо Intel та SambaNova виглядає як спроба побудувати вертикально інтегрованого конкурента для Nvidia без повного злиття активів. Оскільки пряме поглинання не відбулося, сторони обрали модель тісної кооперації, де Intel надає базову інфраструктуру, а SambaNova - спеціалізовані АІ-архітектури. Роль Ліп-Бу Тана в обох компаніях створює унікальний канал для швидкого обміну технологіями, попри те, що офіційні представники Intel наголошують на його неучасті в обговоренні цієї конкретної угоди задля уникнення конфлікту інтересів.



Успіх цього партнерства залежатиме від того, чи зможуть реальні показники чипа SN50 підтвердити амбітні заяви про перевагу над архітектурою Blackwell. Якщо обіцянки Родріго Ляна справдяться, Intel отримає реальний шанс повернутися у велику гру, ставши фундаментом для хмарних сервісів нового покоління.

