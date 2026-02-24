Держспецзв’язку розробила для держорганів та ОКІ настанову з управління вразливостями систем

24 февраля 2026 г., 12:25

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України розробила «Настанову з управління вразливостями інформаційно-комунікаційних систем за рівнями критичності кіберінцидентів». Документ визначає алгоритм дій для державних органів та об’єктів критичної інфраструктури щодо виявлення, оцінювання та усунення безпекових недоліків в ІТ-системах.

Настанова пропонує системний підхід до життєвого циклу управління вразливостями, який складається з етапів підготовки, ідентифікації, оцінювання, усунення та звітування. Такий розподіл дозволяє суб’єктам кібербезпеки не лише оперативно реагувати на наявні загрози, а й вибудовувати прогнозовану модель захисту інформаційних ресурсів.

В основі методології лежить 6-рівнева шкала оцінювання, яка корелюється з показниками CVSS (BaseScore, TemporalScore та EnvironmentalScore). Відповідно до Настанови вразливості класифікуються від «не критичного» рівня (0 балів) до «надзвичайного» (9,7 – 10,0 балів).

Особливістю підходу є застосування правила «золотого перетину» для розподілу показників, що дозволяє чітко розмежувати критичні та надзвичайні рівні загроз, на які необхідно реагувати першочергово.

Процес управління вразливостями передбачає обов’язкову верифікацію виявлених недоліків та оцінку їхнього можливого впливу на бізнес-процеси установи.

За результатами оцінювання ухвалюється рішення щодо одного з методів усунення загрози: встановлення офіційних патчів (Official Fix), застосування тимчасових рішень (Temporary Fix) або використання рекомендацій виробника (Workaround).

Методологія документа базується на аналізі міжнародних практик, зокрема стандартів серії ISO/IEC та рекомендацій провідних установ у сфері кібербезпеки.

Упровадження цієї настанови забезпечує єдину термінологічну та процедурну базу для всіх фахівців, залучених до захисту державних інформаційно-комунікаційних систем, що є ключовим фактором підвищення загальної кіберстійкості держави.

