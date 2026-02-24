Logpoint допоможе українським структурам покращити виявлення та реагування на кіберзагрози

24 февраля 2026 г., 14:35

0

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та компанія Logpoint, європейський постачальник рішень у сфері кібербезпеки, посилюють оперативну співпрацю з питань виявлення та реагування на кіберзагрози. Відповідні наміри викладені у підписаному сторонами меморандумі.

Документ передбачає об’єднання зусиль у сфері кібербезпеки та взаємне посилення спроможностей завдяки обміну знаннями й технологічними рішеннями, а також окреслює рамки для реалізації спільних зусиль у кількох ключових напрямах: надання Держспецзв’язку передових рішень для управління інформацією та подіями безпеки (SIEM), аналітики безпеки та експертизи з управління журналами; обмін досвідом у виявленні та ідентифікації кіберзагроз та інцидентів; обмін інформацією та найкращими практиками щодо кіберінцидентів для покращення відповідних систем управління кіберінцидентами, систем реагування та відновлення після кіберінцидентів; організація та проведення навчальних заходів для підвищення кваліфікації експертів у сфері кібербезпеки.

Сторони зобов’язуються розробити спільну програму роботи та проводити регулярні зустрічі для досягнення цілей меморандуму про співпрацю.

