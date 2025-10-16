 
Сертифіковано понад 50 продуктів кіберзахисту Check Point згідно з вимогами українського законодавства

16 октября 2025 г., 16:25

Компанія Check Point Software Technologies, що є світовим лідером у сфері рішень інформаційної безпеки, повідомляє про успішне завершення процесу сертифікації та отримання експертних висновків відповідності українському законодавству щодо побудови захищених інформаційних систем.

За результатами державних експертиз у сфері технічного та криптографічного захисту інформації від Держспецзв’язку отримані позитивні експертні висновки на більш ніж 50 найменувань апаратно-програмних та програмних засобів виробництва компанії Check Point Software Technologies, як нових версій продуктів, так і повторно сертифікованих.

Таким чином, наразі майже весь модельний ряд шлюзів інформаційної безпеки, а також ряд ключових програмних продуктів Check Point мають чинні експертні висновки КЗІ та ТЗІ. Сертифікати технічного та криптографічного захисту інформації дозволяють використовувати рішення Check Point для побудови захищених мереж, обміну конфіденційними даними, а також в системах, що обробляють таємну інформацію.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point

