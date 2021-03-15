INLIMITED: Необходима единая платформа для Умного города, а не комплекс решений 

15 марта 2021 г., 10:05

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В феврале компания «Новитне обладнання» совместно с HPE operated by Sophela провели онлайн-конференцию «Технологии Умного Города 2021», а сейчас планирует внедрение Inlimited Smart City в нескольких городах Украины.



Согласно их концепции, с активным развитием количества умных решений для города, все больше растет спрос на платформы, которые позволяют объединить разнообразные системы воедино и управлять ими с одного окна. Понимая всю “боль” работы с различными интерфейсами, логикой продуктов, и как следствие, потерю времени и не своевременное реагирование на критические ситуации в городе – компания «Новитне обладнання», также известная под брендом INLIMITED, создала комплексную интеллектуальную систему «Inlimited Smart City», способную проводить мониторинг ситуации в городе и аналитику в одном окне.



Основные элементы системы:

Безопасность города,

Связь с общественностью,

Инфраструктурные объекты города.



Связь с общественностью. Это уникальный комплекс решений компании, который состоит из решения для автоматизации контактного центра города и мониторинга информационного поля.

Первое решение позволяет, применяя современные технологии обработки естественного языка, быстро обрабатывать входящие звонки контактного центра, направляя их в соответствующий отдел, и оперативно реагировать на них. Решение понимает украинский и русский языки, преобразовывая аудио в текст, можно просматривать статистику по ключевым словам и эмоциональному тону разговора (позитивный/негативный).



Второе - позволяет органам местного самоуправления получать в реальном времени данные для выявления местной проблематики и инцидентов путем исследования общественного мнения. В основе разработки — специальный алгоритм, позволяющий вести полный мониторинг не только текстового интернет-контента, но и анализировать любые каналы аудиовизуальной информации, независимо от места ее расположения — Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, новостные порталы, IP-телерадиоканалы и другие открытые источники данных.



Следственно, город понимает основные темы и ожидания городских жителей, а они, в свою очередь, - становятся более осознанными и инициативными.



Элементы интерфейса Inlimited Media Research



- Инфраструктурные объекты города. Обеспечение физической безопасности школ, детских садов, поликлиник и других городских объектов является одной из ключевых задач. Концепция INLIMITED предусматривает решение данного вопроса с помощью периметральной охраны, многофакторной системы контроля доступа, биометрии, охранной сигнализации, видеонаблюдения и аналитики. Создание мониторинговых центров на таких объектах позволит выводить события со всех систем на видеостену и даст возможность быстро реагировать на происшествия.



- Безопасный город: кроме широкого перечня возможностей выявления фактов нарушения ПДД с помощью видеоаналитики собственной разработки, INLIMITED предлагает комплекс интеграций. Например, решение для оптимизации трафика - с помощью интеграции с системой светофоров города; решение для контроля проезда фур и крупногабаритного транспорта в черту города – с помощью интеграции с весовой системой и картой города. Отдельно выделяют решения для парковок без четко выделенной площадки, где компания предлагает использовать специальное приложение для оплаты и проверки свободных мест.



Вышеупомянутые решения, аудиоаналитика для города, система датчиков для контроля ключевых показателей в городе, - все это формирует ту базу, на основе которой можно говорить о комплексной безопасности в городе. Все данные с систем и приложений сводятся воедино в ситуационном центре, что позволяет оперативно реагировать на происшествия и события.



Для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры городских представительств с большими объемами данных, необходимо использовать надежное оборудование. Представители INLIMITED, протестировав решения разных вендоров, предлагают использовать серверы, коммутаторы и сетевое хранилище от Hewlett Packard Enterprise. Комплексное решение позволяет построить системы разной сложности с минимальным риском потери данных и отсутствием сбоев в работе.



Таким образом, реализация всех решений для города на единой платформе позволяет проводить администрирование, управление, мониторинг, осуществлять и получать оповещения, формировать отчетность и принимать решения на основе большого количества данных, быть осведомленными о ситуации в городе и отношении к местным инициативам жителей.

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