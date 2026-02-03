"Thales Cipher Trust: Системне виявлення та класифікація чутливих даних у гібридному середовищі", 10 лютого  

3 февраля 2026 г., 15:31

Приєднуйтесь до безкоштовного вебінару від IT Specialist і дізнайтеся, як виявляти РІІ, РСІ, фінансові дані та комерційну таємницю, будувати data map і контролювати ризики.



Контроль над чутливими даними — критична умова безпеки та комплаєнсу. Компанії дедалі частіше розміщують дані у хмарі, on-prem, резервних копіях і файлових сховищах. Відсутність чіткого розуміння того, що саме зберігається всередині організації, де і з якими ризиками, ускладнює захист, проходження аудитів та впровадження моделі Zero Trust.



Thales Cipher Trust Data Discovery & Classification — рішення, яке дозволяє системно виявляти та класифікувати чутливі дані, формувати «карту даних», визначати власників і пріоритизувати ризики, створюючи основу для подальших контролів безпеки. На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 10 лютого 2026 року, ви дізнаєтесь, як Cipher Trust допомагає перейти від фрагментарного бачення до керованого управління ризиками даних у гібридному середовищі.



Тема події: «PCI DSS, GDPR, ISO 27001 - різні вимоги, один виклик: як CipherTrust від Thales автоматизує контроль чутливих даних»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

як виконати інвентаризацію сховищ і швидко побудувати data map: що, де і в якій кількості зберігається;

як налаштовувати політики класифікації (теги, категорії) та пріоритизувати ризики;

які звіти для аудиту та комплаєнсу (РСІ, РІІ тощо) можна отримати;

як результати discovery використовуються надалі з метою контролю доступу, шифрування, DLP;

як підготувати надійну основу для подальшого захисту критичних даних.



На вебінарі ви побачити практичний підхід до використання Cipher Trust Data Discovery & Classification і зрозумієте, як вибудувати керовану систему контролю даних та ризиків у своїй організації.

Для кого?

Цей вебінар варто відвідати, якщо ви:

фахівець з ІТ або інформаційної безпеки, відповідальний за захист даних;

CISO, СТО або керівник ІТ-напряму;

спеціаліст з комплаєнсу та управління ризиками;

архітектор або інженер, залучений до захисту гібридної інфраструктури.

Про організаторів



IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки, який створює безпечну ІТ-інфраструктуру для держави та бізнесу. Завдяки власному операційному центру безпеки (SOC), міжнародним аудитам (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивному підходу, IT Specialist допомагає організаціям не лише реагувати на інциденти, а й випереджати їх, гарантуючи технологічну перевагу та безперервність бізнес-процесів.

Thales — глобальний експерт у шифруванні, управлінні ідентифікацією та захисті критичних даних.

Clico — офіційний дистриб'ютор провідних рішень з кібербезпеки в Центральній та Східній Європі.

Деталі події



Дата: 10 лютого 2026 року



Час: 15:00-16:00 (за київським часом)



Формат: онлайн



Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією

