Ігрові ноутбуки переходять на дисплеї mini LED

4 апреля 2023 г., 12:25

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На проведеній українським представництвом презентації нових ігрових ноутбуків сімейства ROG Strix SCAR довелося познайомитися з дисплеями, що встановлюються в них, на базі технології mini LED.

Нагадаю, що сімейство Strix SCAR поєднує топові конфігурації портативних комп'ютерів, тому виробник прагне реалізувати в них свої передові розробки. Одна з них – дисплеї Nebula HDR із підсвічуванням Mini LED.



Ноутбук ROG Strix SCAR 16 (справа) має максимальну яскравість 1100 кд/м2, тоді як Strix SCAR 18 (зліва) — 500 кд/м2

На заході можна було на власні очі переконатися в тому, що вони набагато яскравіші за аналогічні рішення Nebula з традиційними IPS-матрицями. Якщо останні мають максимальну яскравість 500 кд/м2 і контрастність 1200:1, то в Nebula HDR ці параметри становлять 1100 кд/м2 і 100000:1. Досягається це завдяки використанню підсвічування на технології mini LED, що передбачає формування на всій площі екрана 1024 зон з індивідуальним управлінням. Для порівняння, традиційні РК-матриці підсвічуються світловодом, що розсіює світло від LED на його торці. Звідси менш інтенсивний світловий потік та менше контрастне співвідношення.

При знайомстві з новинкою виникло логічне питання, а чому не використовувати дуже яскраві та швидкодійні OLED-матриці, тим більше що ASUS має досить багато висококласних ноутбуків з такими дисплеями, націлених на творців контенту. Але річ у тому, що вони забезпечують недостатньо швидке оновлення екрана. Тоді як Nebula HDR на базі mini LED при роздільній здатності 4K і QHD здатні досягти понад 120 Гц, а при Full HD – понад 240 Гц. При цьому дисплеї Nebula HDR характеризуються колірним охопленням 100% DCI P3, а їхня швидкодія становить не більше 3 мс. Вони також мають сертифікацію Pantone в точності кольору і TUV Rheinland із захисту від блакитного світла.



Варто також зупинитись на особливостях нових ноутбуків ROG Strix SCAR 16, які оснащено флагманським процесором Intel Core i9-13980HX 13-го покоління з 24 ядрами й 32 потоками, а також відеокартою до NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуків із максимальною графічною потужністю (TGP) 175 Вт. Спеціальний мультиплексор MUX Switch і технологія NVIDIA Advanced Optimus допоможуть використати під час гри повний потенціал відеокарти, а підтримка оперативної пам’яті DDR5 обсягом до 64 ГБ та накопичувачів PCIe Gen4x4 до 4 ТБ дозволить без особливої напруги одночасно грати, транслювати та створювати контент. Для того, щоб обчислювальні компоненти могли працювати на межі можливого, новинка може похвалитися комплексною інтелектуальною системою охолодження з трьома вентиляторами та сімома тепловими трубками. Роль термоінтерфейсу на процесорі та відеокарті виконує рідкий метал Conductonaut Extreme.

Аудіосистема ROG Strix SCAR 16 складається з двох високочастотних динаміків і двох спрямованих униз низькочастотних динаміків, які створюють реалістичну звукову сцену під час гри. Вона підтримує технологію віртуального об’ємного звучання Dolby Atmos для кришталево чистого відчуття звукової сцени в запалі битви. Технологія двостороннього інтелектуального шумопридушення відфільтровує фоновий шум як для вхідного, так і для вихідного сигналів, тому голос звучить голосно та чітко. Ноутбук має на озброєнні акумулятор місткістю 90 Вт·год та підтримує заряджання через порт Type-C з потужністю до 100 Вт, що додасть зручності в дорозі. Підтримка мережевих інтерфейсів Wi-Fi 6E та 2,5G Ethernet означає мінімальні затримки при підключенні як до дротових, так і до сумісних бездротових мереж.

Крім того, для більш комфортного керування збільшено площу клавіатури. RGB-підсвічення клавіатури та нижньої грані, сумісне з технологією Aura Sync, індивідуальний колір підсвічування для кожної клавіші, а також накладки Armor Caps з можливістю персоналізації дають можливість підкреслити власний стиль.

ROG Strix SCAR 16 (G634) з процесором Intel Core i9-13980HX, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуків, ОЗП 32 ГБ та SSD 1 ГБ буде доступний в Україні вже на початку квітня за рекомендованою ціною 147 999 грн.

На презентації також анонсовано новий ноутбук ROG Zephyrus M16 (2023), який до кінця квітня надійде на український ринок. Він також оснащений дисплеєм з підсвічуванням на технології mini LED, що забезпечує максимальну яскравість 1200 ніт. У його оснащенні процесор Intel Core i9-13900H (2,6 ГГц), графіка NVIDIA GeForce RTX 4090 для мобільних платформ, ОЗП 16 ГБ DDR5-4800 та SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 на 2 TB.

PR-менеджер "ASUS Україна" Іван Омельченко продемонстрував новий ноутбук ROG Zephyrus M16 (2023)

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