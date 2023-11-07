Кому варто переходити на новий MacBook Pro M3?

7 ноября 2023 г., 18:00

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Apple минулого тижня презентувала абсолютно нову лінійку MacBook Pro, яка суттєво відрізняється від попередньої. Крім того, що в них задіяно новий чип М3, у серії зʼявилася нова модель початкового рівня, чудовий новий колір. І як завжди з новим анонсом перед багатьма користувачами виникає питання - чи достатньо хороша їхня теперішня система, чи варто переходити на нову?

Фахівці Macworld проаналізували декілька можливих сценаріїв, щоб допомогти вирішити, чи варто переходити на новий MacBook Pro.

Наприклад у вас M2 Pro/M2 Max MacBook Pro (14-дюймовий чи 16-дюймовий). Чи варто вам переходити на нову модель? Скоріше всього - ні. Оскільки M3 Pro/M3 Max хоча й пропонують приємний приріст швидкості порівняно з попередниками M2 Pro/M2 Max, але це не буде особливо помітно порівняно з попереднім поколінням. В іншому, екран і характеристики практично не відрізняються, тому велика ймовірність, що ви будете задоволені ноутбуком M2 Pro/M2 Max принаймні ще одне покоління. Особливо з огляду на те, що ви володієте ним менше ніж рік.

А якщо ви володар 13-дюймового MacBook Pro M2? Тоді є сенс для зміни. Та модель, що ви використовуєте в загалі ніколи не повинна була піти до продажу як машина класу Pro, як вважають багато спостерігачів. Вона мала гірший чип, екран і дизайн порівняно з моделями M2 Pro/M2 Max, і була не набагато швидше за MacBook Air початкового рівня. Основною його перевагою була сенсорна панель Touch Bar. За 14-дюймовий MacBook M3 вам доведеться заплатити більше, але один лише його дисплей вартий цієї ціни.

Кому не варто робити апгрейд? Тому, хто звик до Touch Bar та хоче продовжувати його використання. До речі, судячи зі всього Apple відмовилася від цієї опції взагалі.

Варіант, коли у вас M1 Pro/M1 Max MacBook Pro (14-дюймовий/16-дюймовий). Тут відповідь неоднозначна - можливо. Коли два роки тому з’явився MacBook Pro M1 Pro/M1 Max, він приніс суттєві зміни в лінійку: новий дизайн, включаючи 14-дюймову модель, значно покращений дисплей і, звичайно ж, значне оновлення процесорів на фоні раніше використовуваних Intel Core i7 та Core i9. Якщо ви придбали одну з базових конфігурацій, слід подумати про оновлення. Але якщо ж ви дооснастили свій M1 Pro/M1Max додатковою оперативною памʼяттю та оновили накопичувач, то його вистачить щонайменше ще на одне покоління. І хоча M3 Pro/M3 Max буде трохи швидше, це не означає, що M1 Pro/M1 Max будуть разюче повільними. В іншому - дисплей і дизайн майже не змінилися.

MacBook Pro M1 з 13-дюймовим дисплеєм варто поміняти, вважають експерти. З тих же причин, що і для моделі M2, як розглянуто вище. Варіант 14-дюймів з M3 буде кращім з усіх боків у цьому випадку. Але ж якщо вам важлива сенсорна панель, то варто не поспішати.

Якщо ви все ще маєте 16-дюймовий MacBook Pro на Intel Core i9, то безумовно слід оновлюватися. Свого часу перший 16-дюймовий MacBook Pro був дійсно фантастичною машиною з чудовим дисплеєм і відмінною клавіатурою. Але всі знали тоді, що ця модель була лише проміжним продуктом, доки Apple не перейшла на свої чипи. Звісно, через рік базовий процесор M1 майже перевершив його, а M1 Pro просто знищив його. У новому 16-дюймовому MacBook Pro все значно покращено, тож якщо ви чекали слушного моменту, щоб зробити стрибок від Intel, зараз саме час. 16-дюймовий Pro 2019 року має лише дві відносні переваги. Він все ще підтримує останню версію macOS (Sonoma) і в нього фантастичну клавіатуру. В іншому, це стара машина зі старим чипом і старим дизайном. Чим швидше ви його позбудетеся, тим щасливішими будете.

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