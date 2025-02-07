14-дюймовий Copilot+ PC, що важить 980 грамів

7 февраля 2025 г., 13:35

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Анонсований на CES 2025 ноутбук ASUS Zenbook A14 опинився поміж перших у категорії Copilot+ PC, а тепер він дістався і до України.

На присвячиній цій новинці онлайн-презентаці Іван Омельченко, PR-менеджер з київського офісу ASUS, детально продемонстрував особливости цього ноутбука. Представляючи модель Zenbook A14, він насамперед звернув увагу на її рекордно малу вагу в категорії 14-дюймових Copilot+ PC - 980 грамів. Цього вдалося досягти, зокрема, і завдяки використанню в корпусі ноутбука фірмового матеріалу Ceraluminum. Останній вирізняється поєднанням міцності та легкості, забезпечуючи при цьому приємні відчуття від дотику.

Цікаво, що корпус із Ceraluminium проходить ретельні лабораторні випробування, щоб відповідати суворим реальним умовам експлуатації. Стійкість до подряпин перевіряють, помістивши ноутбук разом із ключами та монетами всередину барабана, що обертається. Ударостійкість тестується випробуванням з падінням ноутбука з висоти 50 см, а зносостійкість оцінюється шляхом натирання матеріалу 18 000 разів в одному й тому ж місці, щоб перевірити, чи не потьмяніє колір. Таке ретельне тестування гарантує, що Zenbook A14 не матиме подряпин, залишатиметься стійким до ударів і збереже свій початковий колір впродовж довгих років експлуатації.

Ще одна цікава відмінність Zenbook A14 - його неперевершена автономність, адже цей ноутбук оснащено енергоефективним процесором серії Snapdragon X і акумулятором високої місткості - 70 Вт год. Заявлено, що пристрій може працювати до 32 години в режимі безперервного відтворення відео.

Інноваційна система охолодження з двома легкими вентиляторами та тепловою трубкою дає змогу максимально щільно розмістити ключові компоненти ноутбука для тихого й ефективного охолодження. Завдяки їй TDP процесора досягає 45 Вт, крім того, підтримується безшумний режим роботи Whisper Mode під час невеликих навантажень. Zenbook A14 не втрачає продуктивності навіть в автономному режимі, тому він підходить для довгих перельотів, подорожей чи насичених зустрічами днів.

Завдяки NPU Qualcomm Hexagon із продуктивністю 45 TOPS для прискорення штучного інтелекту Zenbook A14 пропонує сучасні функції Copilot+ PC, як-от аналітика в реальному часі, інструменти підвищення продуктивності та покращений відгук для ефективної роботи в багатозадачному середовищі. Користувачі отримують бездоганне відтворення відео, ефективне завантаження застосунків і миттєве перемикання між завданнями.

Zenbook A14 підтримує технологію Windows Phone Link для взаємодії смартфонів на базі Android або iOS з ОС Windows. Крім того, він також використовує технологію Snapdragon Seamless, яка створює екосистему, дозволяючи користувачам перемикатися між сумісними пристроями на базі платформи Snapdragon без перерви в роботі. Вона підвищує продуктивність завдяки можливості легкого обміну файлами, дзеркального відображення екрана та синхронізації між мобільними пристроями та ноутбуком.

Новий ноутбук оснащений інтелектуальними функціями захисту приватності, такими як адаптивне блокування (Adaptive Lock) та адаптивне затемнення (Adaptive Dimming), що захищають конфіденційну інформацію, коли користувач відходить від пристрою. Крім того, чип безпеки Microsoft Pluton забезпечує додатковий рівень захисту на апаратному рівні. Завдяки функції ключів доступу Windows, вхід у систему стає ще більш захищеним.

Працювати на Zenbook A14 справді зручно завдяки великому тачпаду з підтримкою інтелектуальних жестів, стійким до забруднень клавішам з оптимальними глибиною ходу (1,3 мм) і міжклавішними інтервалами, а також повному набору портів, що дає змогу користувачам підключати до ноутбука різноманітні без використання адаптерів. Покращеній ергономіці також сприяє фірмовий шарнір ASUS EasyLift для зручного відкриття й надійного утримання екрана, а також збалансований розподіл ваги між різними частинами ноутбука. Під час презентації було продемонстровано, що ноутбук легко відкривається одним пальцем завдяки продуманості конструкції. І навіть невелика тряска не змінює кут розкриття екрана.

Використання 14-дюймового OLED-дисплею з тонкими рамками (технологія NanoEdge) та роздільною здатністю Full HD формує зображення з дійсно вражаючою глибиною кольорів і контрастністю, а два потужних динаміки забезпечують високоякісне звучання. Аудіосистема ноутбука з технологією Snapdragon Sound підтримує звук високої роздільної здатності (24 біти, 192 кГц) і відрізняється наднизьким рівнем затримки, що означає бездоганну синхронізацію звуку із зображенням. Вона також пропонує функцію шумопридушення, яка зменшує фоновий шум під час голосових дзвінків.

Як зазначив представник виробника, модель ASUS Zenbook A14 (UX3407) вже доступна в Україні за рекомендованою ціною 72499 грн в конфігурації з процесором Snapdragon X Elite, 32 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 1 ТБ.

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