AI-ноутбуки стають ультратонкими

1 октября 2024 г., 17:54

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У міру зростання популярності технології штучного інтелекту, виробники розширюють сферу її застосування на нові платформи. Підтвердженням цього тренду став представлений в Україні ноутбук ASUS Zenbook S 14 з новітнім процесором Intel Core Ultra (Series 2).

Онлайнова презентація новинки була організована київським офісом ASUS. Познайомив з її можливостями Іван Омельченко, PR-менеджер українського представництва ASUS. За його словами, модель Zenbook S 14 (UX5406) - один із найтонших і найпортативніших 14-дюймових комп'ютерів ASUS AI PC нового покоління: він отримав корпус завтовшки 1,1 см.



Zenbook S 14 – ноутбук преміумкласу, який відрізняється абсолютно новим дизайном. Для виготовлення кришки корпусу пристрою використано ексклюзивний високотехнологічний матеріал Ceraluminum. Він пропонує виняткову міцність і легко протистоїть подряпинам і зносу.

Модель Zenbook S 14 базується на новітньому процесорі Intel Core Ultra 7 (Series 2) з графічним ядром Intel Arc і модулем NPU для підтримки штучного інтелекту з продуктивністю 47 TOPS. Завдяки використанню сучасного виробничого процесу фрезерування на ЧПК розробникам пристрою вдалося вбудувати в ноутбук надзвичайно тонку випарну камеру, яка є унікальною для настільки витонченого пристрою. Це рішення забезпечує максимальний ліміт потужності процесора (TDP) на рівні 28 Вт і роботу за мінімального рівня шуму.

Ноутбук оснащено спеціальною клавішею Copilot і великим тачпадом з підтримкою інтелектуальних жестів.

Використання процесора Intel Core Ultra 7 (Series 2) з дизайном "система на кристалі" (SoC) дало змогу зменшити розмір материнської плати на 27% для підвищення загальної ефективності охолодження. Дизайн SoC передбачає встановлення мікросхем оперативної пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ з низьким енергоспоживанням у компактний модуль процесора. Таким чином, скорочується відстань між CPU та ОЗП, забезпечуючи більшу пропускну здатність і меншу затримку, що гарантує стабільну й продуктивну роботу пристрою.

До складу ноутбука також входять твердотільний накопичувач з інтерфейсом PCIe 4.0 обсягом 1 ТБ та акумулятор місткістю 72 Вт·год, який забезпечує автономність протягом усього дня.



Ультракомпактний Zenbook S 14 також оснащений повним набором інтерфейсних портів, зокрема двома Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, картридером, HDMI 2.1 і комбінованим аудіороз’ємом. Бездротовий модуль стандарту Wi-Fi 7 із сертифікацією ASUS WiFi Master Premium гарантує швидке й надійне з’єднання.

HDR-дисплей ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц пройшов сертифікацію Pantone Validated та VESA DisplayHDR True Black 500. Він відтворює реалістичне зображення, передаючи 100% відтінків колірного простору DCI-P3.

Вбудована аудіосистема з чотирма динаміками сертифікована Harman Kardon. Вона забезпечує багатовимірний звук Dolby Atmos у повному діапазоні для повного занурення в атмосферу мультимедійних розваг.

Особливу увагу у Zenbook S 14 приділено зниженню рівня шуму завдяки вдосконаленій системі охолодження з надтонкою випарною камерою та двома вентиляторами IceBlade. У «тихому» режимі вона забезпечує охолодження з рівнем шуму до 25 дБ, а в режимі високої продуктивності дозволяє процесору працювати з лімітом потужності (TDP) до 28 Вт. Ґратчаста панель над клавіатурою дає змогу максимально збільшити повітряний потік, мінімізуючи ризик потрапляння всередину корпусу пилу й бруду.

Конфіденційність і безпеку користувачів ноутбука забезпечує підтримка ключів доступу Windows і модуль Microsoft Pluton, що об’єднує найсучасніше обладнання, мікропрограмне та програмне забезпечення для захисту від загроз, які постійно розвиваються. Функція розпізнавання рис обличчя Windows Hello забезпечує безпечний вхід користувача в систему, тому йому не потрібно більше запам'ятовувати паролі. Камера ASUS AiSense з ІЧ-сенсором підтримує функції адаптивного блокування (Adaptive Lock), яка автоматично блокує ноутбук, коли користувач відходить від нього, та адаптивного затемнення екрана (Adaptive Dimming), що зменшує яскравість екрана, коли користувач відводить від нього погляд.

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 82499 грн (конфігурація з процесором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD на 1 ТБ).

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